19 gen 2019 17:20

LA ROMA HA TROVATO L’EREDE DI TOTTI: NICOLO’ ZANIOLO – SHOW CON GOL CAPOLAVORO DEL 19ENNE GIALLOROSSO CONTRO UN TORO INDOMITO: SE NON SI PERDE, IL TALENTINO EX INTER PUO’ DIVENTARE IL FUORICLASSE CHE OGGI MANCA AL CALCIO ITALIANO – 5 GOL ED EMOZIONI A NON FINIRE ALL’OLIMPICO: LA ROMA SALE MOMENTANEAMENTE AL QUARTO POSTO – VIDEO DELLA RETE DI ZANIOLO