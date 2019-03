ROMA SPARITA – IL NAPOLI CALA IL POKER ALL’OLIMPICO, PIOVONO FISCHI SUI GIALLOROSSI – ANCORA UNA PAPERA DI OLSEN - TOTTI: "SE AVRÒ UN RUOLO PIÙ CENTRALE NELLA ROMA? VEDIAMO COSA SUCCEDERÀ. ANCHE PERCHÉ, SE DOVESSI PRENDERE POSIZIONE IO, QUALCOSA CAMBIERÒ” – RONCONE: "STAGIONE FINITA. CHIAMATE CONTE. SUBITO. DOMATTINA. DATEGLI I SOLDI CHE CHIEDE” - VIDEO

All'Olimpico, il derby del Sud tra Roma e Napoli se lo aggiudica (senza troppa fatica) la squadra di Ancelotti: 4-1 il risultato finale. Gli azzurri senza Insigne e Zielinski vanno subito avanti (al 2') grazie a un gol spettacolare di Milik (aggancio di tacco e gran sinistro), poi spreca molto (errore di Verdi a tu per tu con Olsen e una rete di Milik annullata per un fuorigioco di un piede). Il risultato? La Roma sul finire del primo tempo trova il pareggio: è Perotti a realizzare il rigore che Schick si è procurato. Nel secondo tempo però non c'è più partita. Prima Mertens sfrutta una papera di Olsen e infila da due passi, poi un bel gol di Verdi da centro area e una rete di Younes appena entrato affondano la squadra di Ranieri.

Il futuro di De Rossi da giocatore, il suo da dirigente, quello della Roma sul campo. Francesco Totti torna a parlare prima della sfida dell'Olimpico col Napoli facendo il punto della situazione in casa giallorossa. Coi partenopei torna il capitano da titolare dopo aver risolto l'ennesimo problema fisico accusato in stagione: «Sappiamo tutti che per noi De Rossi è un giocatore fondamentale, che ha fatto tanto nel calcio e può dare tanto. Spero che torni il Daniele che conosciamo, dopo l'infortunio che ha avuto. Con i problemi che ha patito quest'anno è stato un po' altalenante, ma penso sia una cosa normale, spiega Totti ai microfoni di Sky. Per quanto riguarda i consigli sul futuro, ne parliamo quotidianamente, è una decisione che prenderà lui sul finale. Se lui volesse continuare, ci metteremo seduti e decideremo».

IL FUTURO - Totti si è soffermato poi anche sul proprio di futuro da dirigente a Trigoria: «Se avrò un ruolo più strategico e centrale nelle decisioni della Roma? Vediamo, ne parlano tutti, vediamo cosa succederà. Anche perché, se dovessi prendere posizione io, qualcosa cambierò - confessa l'ex numero 10. Non è il momento di parlarne. Ne ho già parlato con chi di dovere, ma questo non è il momento adatto. C'è la Roma in primis e la zona Champions è quella che ci può dare un forte contributo e una spinta per il prossimo anno. È l'unico obiettivo di quest'anno, perciò cercheremo di centrarlo fino alla fine, anche se non è facile».

RANIERI - E per conquistare il quarto posto che vale la qualificazione all'Europa che conta è stato richiamato in panchina Claudio Ranieri: «Se è stata mia la parola decisiva per convincerlo? Diciamo che ho messo bocca con altri dirigenti sul mister. Penso che sia ed è la persona che possa darci un forte contributo. Conosce la piazza, conosce l'ambiente, ogni volta che ha preso una squadra in corsa, ha sempre fatto bene - ricorda Totti. È un grande lavoratore, un grande tecnico, una grande persona. Perciò penso che sia la persona giusta in questo momento, dopo aver cambiato il mister Di Francesco. La persona che può spingerci verso la zona Champions».

ZANIOLO - Infine, Totti affronta anche il discorso legato al futuro di Zaniolo. «Fa parte della Roma, è un giocatore importante. Adesso affronteremo la questione contratto e poi decideremo con lui la cosa migliore. È un giocatore sul quale noi puntiamo tantissimo, avrà un futuro roseo da qui a 25-30 anni, spero il più a lungo possibile - conclude. Ci deve dare un contributo forte anche lui perché, anche se è giovane, sa prendersi le giuste responsabilità e fa parte di una rosa importante e competitiva».

