C’è uno spettro che si aggira allo Juventus Center di Vinovo: è il rinnovo di Buffon. Voci torinesi vicine a Marotta, e ben introdotte nelle segrete stanze bianconere, sussurrano che Andrea Agnelli sarebbe favorevole a prolungare di un altro anno il contratto del 40enne portierone. Il presidente vuole accontentare il suo capitano, desideroso di giocare ancora, ma non vuole svenarsi.

Ecco perché ha fatto intendere di essere disposto a riconoscergli meno della metà dei 4,5 milioni di euro netti (8,33 lordi) percepiti ora. Appresa l’entità della “proposta”, Buffon è andato su tutte le furie. Vuole fino all’ultimo centesimo dello stipendio che pensa di meritare dopo 17 anni di Juventus.

C’è un terzo, pesantissimo, incomodo nella vicenda. Si tratta di Massimiliano Allegri.

L’allenatore ha già fatto capire che, ove mai restasse, il portiere - non più così reattivo tra i pali - dovrà accettare il ruolo di comprimario. Non sarà titolarissimo e dovrà lasciare spazio all’erede designato, il polacco Szczesny. Il mister, d'altronde, non è nuovo ai capricci dei campioni in disarmo: fu la sua intransigenza (ai tempi del Milan) che spinse il 38enne Filippo Inzaghi, ancora voglioso di campo, a chiudere con il calcio, al termine della stagione 2011-2012.

Che farà, ora, Gigi Buffon? Resterà alla Juventus innescando una situazione conflittuale come quella vissuta da Francesco Totti con Spalletti, nell’ultimo anno alla Roma? Oppure emulerà Alessandro Del Piero, che ando’ a cercare gloria residua in Australia? Accetterà una umiliante panchina pur di esserci ancora? La sua, come le storie di tutte le prime donne, ha una morale: è meglio uscire di scena quando il sipario si è chiuso.

Perché un Buffon che insiste crea la buffonata.

