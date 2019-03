SALUTAME A HIGUAIN – SENTITE BATIGOL: “IN ARGENTINA IL 'PIPITA' VIENE RICORDATO SOLO PER LE RETI CHE NON HA REALIZZATO” – L’ATTACCANTE DEL CHELSEA HA ANNUNCIATO L’ADDIO ALLA SELECCION, BATISTUTA: “HIGUAIN E’ STATO TRATTATO MALE IN ARGENTINA. HA FATTO 200 GOL E NE HA SBAGLIATI TRE NEL MOMENTO SBAGLIATO...” – VIDEO

Alice Mattei per it.businessinsider.com

higuain

Gonzalo Higuain lascia la nazionale argentina perché, dice, intenzionato a concentrarsi solo sul gioco con il Chelsea, la sua nuova squadra:

“Ho preso la decisione perché voglio godermi la mia famiglia, voglio trascorrere del tempo con mia figlia e allo stesso tempo sento che ho dato al mio paese tutto ciò che potevo- ha detto -Sono completamente concentrato sul mio impegno per il Chelsea. La Premier League è incredibile e voglio davvero godermela, è davvero molto competitiva”.

BATISTUTA

Da ansa.it

batistuta

"Gonzalo Higuain è stato un grande attaccante, rispettato in tutto il mondo. In Argentina è stato trattato male". Lo ha detto l'ex centravanti della Fiorentina Gabriel Batistuta alla presentazione della festa per i suoi 50 anni in programma domenica prossima in piazza della Signoria, a Firenze.

batistuta

"Higuain - ha continuato - ha fatto 200 gol e ne ha sbagliati 3", ma in Argentina "viene ricordato" solo per le reti che non ha realizzato "quando invece è un grande attaccante, uno dei migliori che si è visto negli ultimi anni a livello mondiale". Il 'Re Leone' ha parlato anche di altri due attaccanti argentini, Icardi e Lautaro Martinez, entrambi dell'Inter: "Icardi - ha detto - ha un potenziale ancora maggiore" rispetto a ciò che ha mostrato fino a questo momento.

higuain

Martinenz "sta venendo fuori. E' un grande giocatore e se si mantiene serio e responsabile può fare una grande carriera".

higuain