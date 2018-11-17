chiellini gravina tavecchio ventura
SAN SIRO STREGATO: COME UN ANNO FA CON LA SVEZIA, UN ALTRO ZERO A ZERO A MILANO CONDANNA L’ITALIA: ALLE FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE VA IL PORTOGALLO – DOMINIO AZZURRO NEL PRIMO TEMPO, IMMOBILE SPRECONE – BONUCCI: "I FISCHI? LA MAMMA DEGLI IMBECILLI E' SEMPRE INCINTA" – IN TRIBUNA SI RIVEDE TAVECCHIO: "POST-MONDIALE DRAMMATICO". E SU VENTURA…-
chiellini gravina tavecchio ventura
I GILET GIALLI SONO DIVENTATI ROSSI (DI SANGUE) – UNA DONNA È MORTA DURANTE LE PROTESTE CONTRO IL CARO CARBURANTE IN FRANCIA: TRAVOLTA E UCCISA NELLA ZONA DELLA SAVOIA – MIGLIAIA DI PERSONE SONO SCESE IN PIAZZA CONTRO LE POLITICHE DI MACRON INDOSSANDO “GILET GIALLI”: A PARIGI I MANIFESTANTI PROVANO A ENTRARE ALL’ELISEO MA VENGONO RESPINTI DALLA POLIZIA: 50 FERITI– FOTO E VIDEO
FATTURA, CHE IATTURA! - IL GARANTE DELLA PRIVACY BOCCIA LA FATTURA ELETTRONICA CHE DEBUTTERA’ DAL PRIMO GENNAIO: CI SONO TROPPE FALLE, VA RIPENSATA “CON URGENZA” - COMPORTEREBBE UN TRATTAMENTO SISTEMATICO DI DATI PERSONALI SU LARGA SCALA SPROPORZIONATO RISPETTO ALL’OBIETTIVO
VORREI LA PELLE BIANCA – BOOM DI DONNE CON IL VISO SBIANCATO NELL’AFRICA NERA DOVE LE CREME CHE PROMETTONO UN CAMBIO DELLA PIGMENTAZIONE SONO DIVENTATE IL QUARTO PRODOTTO PIÙ ACQUISTATO NELLE GRANDI METROPOLI - IL 77% DELLE DONNE NIGERIANE PRATICANO LO SBIANCAMENTO DELLA PELLE, SEGUITE DALLE RAGAZZE SUDAFRICANE, SENEGALESI, DEL TOGO E DEL MALI – OVVIAMENTE NON SI TRATTA DI UNA SCELTA DI MAKE-UP, MA…
“MALAGO’ E’ MOLTO NERVOSO. LI’ GIRANO MOLTI SOLDI…” – SALVINI REPLICA ALLE ACCUSE DEL PRESIDENTE DEL CONI SULLA RIFORMA PROGETTATA DAL GOVERNO: “SE QUALCUNO PENSAVA DI ESSERE PRESIDENTE A VITA, SI SBAGLIAVA. LO SPORT NON E’ UNA MONARCHIA” - FEDERICA PELLEGRINI E DANIELE LUPO IN CAMPO A FIANCO DI MALAGO’: "NO ALLA POLITICA NELLO SPORT"
CAFONALINO - ALL’ELISEO VA IN SCENA IL PROCESSO A KARL MARX: DOMENICO DE MASI INTERPRETA IL FILOSOFO COMUNISTA, ACCUSATO DAL PM FIAMMETTA PALMIERI - FAUSTO BERTINOTTI VESTE I PANNI DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SUL PALCO ANCHE LA PREZZEMOLINA ANNALISA CHIRICO, IL DG DELLA LUISS LO STORTO E ELISA ANZALDO - DA GIANNI LETTA A BRU-NEO VESPA: ECCO CHI C'ERA IN PLATEA...
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE
IL DESTINO DELL'INTESTINO - EMIGRARE E ANDARE A VIVERE IN UN ALTRO PAESE CAMBIA IL MICROBIOMA, CIOÈ TUTTI QUEI BATTERI CHE SI TROVANO NEL NOSTRO INTESTINO, PER ACQUISIRE QUELLI DEL NUOVO PAESE DI RESIDENZA, INSIEME AD ALCUNE DELLE SUE MALATTIE PIÙ COMUNI - MA I NUOVI MICROBI NON SONO SUFFICIENTI A COMPENSARE LA PERDITA DI QUELLI NATIVI E…