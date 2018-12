SCIOCCHEZZAIO PALLONARO – LE PAPERE DI OLSEN SCATENANO I SOCIAL: "L’ITALIA DI VENTURA IN 180 MINUTI NON E’RIUSCITA A SEGNARGLI" - LE PROMESSE DI MAZZARRI, AL "CLUB" DI SKY COSTACURTA RIVELA CHE NON HA MAI MARCATO A UOMO IN VITA SUA (NEANCHE CON CESARE MALDINI A FRANCIA ’98) - ALLEGRI E IL SEGRETO PER EVITARE DI DIRE QUALCHE CAZ*ATA AI CALCIATORI – LA PERFETTA IMITAZIONE DI UBALDO PANTANI – VIDEO

Antonio Dipollina per la Repubblica

allegri -pantani

- Sabato sera Walter Mazzarri avvia su Dazn la sua protesta per i rigori non dati, poi la prosegue su Sky: ma in entrambi i casi deve premettere « Lo so, l' altra volta ho detto che non avrei mai più parlato di arbitraggi. Però poi, sapete com' è, succedono cose » . Morale: un tecnico non deve mai promettere, né tanto meno giurare su quanto ha di più caro, che non parlerà mai più dell' arbitraggio.

E del resto non tutti hanno la tempra di Max Allegri, che quella promessa la rinnova spesso e poi davvero ci riesce: per qualche motivo non si lamenta mai degli arbitri.

olsen

-Allegri cercano di imitarlo in molti, in campo e in tv. Ma va segnalata la perfezione, quasi raffinatezza, raggiunta da Ubaldo Pantani a Quelli che il calcio. Che prende di mira il tecnico da fantasista, vedi l' atteggiamento sempre sul chi vive nelle interviste (pronto a scattare non appena le domande prendono pieghe spiacevoli). Oppure nel ribadire che non è deciso ancora niente e che bisogna stare sempre in guardia.

Vedi la frase, dell' imitatore: « E poi adesso c' è Cagliari-Napoli, se vince il Napoli sono ancora lì pronti, ma anche se vince il Cagliari, tornano in ballo a metà classifica e tutto si riapre, bisogna stare attenti».

mazzarri 9

- « Vogliamo solo ricordare che l' Italia di Gian Piero Ventura in 180 minuti non è riuscita a segnare a questo portiere » ( tweet di Unfair Play. Il portiere in questione è lo svedese Olsen, autore ieri sera di una prestazione un po' così).

caressa bergomi costacurta del piero sky calcio club

- Moreno Longo, tecnico del Frosinone, è in chiara difficoltà ma rinunciare a lui significa per la Serie A perdere il tecnico più telegenico e, particolare non secondario, uno che non sbaglia un congiuntivo o una consecutio nemmeno se ha appena preso sette gol.

-Se proprio da tifosi non si può fare a meno di stare sui social, il consiglio è di perdere molto tempo seguendo (Twitter, Instagram) l' account #OldFootballPhotos: ovvero meravigliose, ma di più, immagini di calcio di gran livello, dei tempi in cui c' era ancora la fotografia e c' era ancora un calcio degno di essere fotografato al meglio.

olsen costacurta

- « I giocatori? Onde evitare di dirgli qualche cazzata li lascio liberi domani e lunedì, così quando ci rivediamo martedì ho avuto tempo di pensarci a lungo » (Max Allegri, Sky). «L' Inter non è riuscita a incutere un cambio di marcia alla partita » ( Gianni De Biasi, 90° Minuto, Raidue). «I cento striscioni in giro per la città che dicono "Pallotta vattene" fanno il paio con quell' unico striscione apparso a Plzen e che diceva ' Pallotta Go Home" » ( Francesca Sanipoli, 90° Minuto, Raidue).

Costacurta allegri-3

roma genoa olsen