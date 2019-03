SPALLETTI, CHE SFIGA! LAUTARO FUORI 15 GIORNI: BALLOTTAGGIO IN ATTACCO TRA KEITA E ICARDI - L’INFORTUNIO DEL “TORO” COSTRINGE IL TECNICO DELL’INTER A TROVARE UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA IN VISTA DELLA LAZIO – IL SENEGALESE SEMBRA FAVORITO DOPO IL LAVORO SVOLTO DURANTE LA SOSTA – OUT ANCHE DE VRIJ, IN FORSE NAINGGOLAN

Da gazzetta.it

spalletti

Un’altra grana per l’Inter. Lautaro Martinez deve fermarsi per una distrazione al retto femorale della coscia destra e, come confermato dal dottor Volpi, starà ai box 15 giorni. Non un danno da poco per Luciano Spalletti, che in questi giorni sta reinserendo in gruppo l’ex ammutinato Mauro Icardi: l’argentino proprio oggi farà l’atteso discorso alla squadra al completo, ultimo passo per il reintegro completo in gruppo.

keita

Il Toro, che si è fatto male durante l’amichevole Marocco-Argentina, farà subito del lavoro personalizzato e, come scrive l’Inter nella nota ufficiale, “le sue condizioni verranno rivalutate la settimana prossima”. Di sicuro salterà la Lazio domenica, la trasferta in casa Genoa mercoledì e l’Atalanta a San Siro il 7 aprile. L’obiettivo è farlo tornare a Frosinone la domenica successiva, il 14 aprile, ma in casa Inter si ragiona con cautela.

icardi

E ADESSO — Senza Lautaro (out è anche De Vrij, mentre Nainggolan resta in forse), Spalletti dovrà cambiare ancora in attacco. I nomi per sostituire il numero 10 sono due: Icardi e Keita. Mauro non gioca dal 9 febbraio, ha rotto il 13 febbraio per il caso fascia e da allora ha fatto due allenamenti in campo con i compagni: certo, lui è l’uomo del gol in casa Inter, ma è molto difficile pensare che Spalletti lo rilanci subito dandogli una maglia da titolare.

Per questo salgono le quotazioni di Keita: l’attaccante senegalese, fermo a lungo a inizio anno per un problema muscolare, era stato gettato nella mischia forzatamente contro l’Eintracht al ritorno a San Siro, ma aveva deluso. Altri allenamenti nelle gambe e la nazionale hanno messo nuova benzina nel suo fisico, ecco perché domenica dovrebbe esserci lui a guidare l’attacco nerazzurro contro la Lazio da grande ex.

spalletti lautaro 1

spalletti 3 icardi inter lautaro