TERREMOTO NELL’OLIMPO DEL TENNIS: AGLI AUSTRALIAN OPEN L’APOLLO GRECO TSITSIPAS BATTE "ZEUS" FEDERER, CAMPIONE IN CARICA, E SI CANDIDA A RACCOGLIERE L’EREDITA’ DELLO SVIZZERO – IERI "KING ROGER" ERA STATO BLOCCATO ALL’INGRESSO DA UNO STEWARD INFLESSIBILE: NON AVEVA IL PASS (VIDEO) - NADAL SI QUALIFICA PER L'11ESIMA VOLTA TRA I MIGLIORI OTTO DELLO SLAM AUSTRALIANO: MARTEDÌ AFFRONTERÀ IL "NEXT GEN" TIAFOE - VIDEO

Da sport.sky.it

tsitsipas federer

Roger Federer è stato eliminato agli ottavi di finale degli Australian Open. Lo svizzero, terza testa di serie e vincitore dello Slam Down Under nel 2017 e 2018, è stato battuto dal greco Stefanos Tsitsipas, 14 del seeding, con i parziali di 6-7, 7-6, 7-5, 7-6 dopo una battaglia di quasi 4 ore di gioco. Per il Next Gen si prospetta ora un quarto con un altro debuttante a questi livelli, lo spagnolo Bautista Agut, capace di eliminare in cinque set il finalista dell'edizione 2018, il croato Marin Cilic (6).

tsitsipas

Nadal facile con Berdych: ora c'è Tiafoe

Rafael Nadal si qualifica senza troppi problemi ai quarti di finale degli Australian Open. Il maiorchino, seconda testa di serie del seeding e a segno esattamente dieci anni fa sul cemento della Rod Laver Arena, ha battuto Tomas Berdych con i parziali di 6-0, 6-1, 7-6 in poco più di due ore di gioco. Rafa ha letteralmente scherzato nei primi due set con il 33enne ceco, scivolato al numero 57 del ranking, ma due volte semifinalista a Melbourne (2014 e 2015), che finora aveva battuto Edmund, Haase e Schwartzman, confermandosi tra i giocatori 'più caldi' del circuito. Berdych si è poi improvvisamente ripreso nell'ultimo parziale, costringendo Nadal anche ad annullare un set point nel 12° gioco, prima di portare a casa la vittoria al tie-break, che lo manda per l'11^ volta ai quarti a Melbourne, la 37^ in uno Slam. "Sono contento di essere ancora una volta tra i migliori otto - ha detto Rafa subito dopo la fine del match -. E' sempre difficile tornare in campo dopo un lungo infortunio. Sto bene, sono stato bravo ad annullare subito una palla break, poi lui ha sbagliato tanto e ne ho approfittato. Il terzo set è stato difficile, come prevedevo". Nadal affronterà ai quarti di finale il sorprendente Frances Tiafoe, numero 39 del ranking ATP ma destinato a salire decisamente in classifica. Lo statunitense, giustiziere al terzo turno del nostro Andreas Seppi, ha vinto la lunga battaglia (tre ore e 39') con il bulgaro Grigor Dimitrov, 20^ testa di serie del seeding. 7-5, 7-6, 6-7, 7-5 i parziali per il Next Gen americano, per la prima volta tra i migliori 8 di uno Slam. Tra Nadal e Tiafoe non ci sono precedenti

federer tsitsipas tsitsipas2 tsitsipas federer