TORNA A CASA, MESSI! LEO PRIMA TOLTO E POI REINSERITO TRA I CONVOCATI: "LA PULCE" VIAGGIA VERSO L'INTER MA L’OK DEI MEDICI ANCORA NON E’ ARRIVATO - OGGI IL TEST DECISIVO MA VALVERDE RESTA CAUTO – QUELLA PAZZA NOTTE MILANESE DEL CAMPIONE ARGENTINO NEL 2013 CON ICARDI E PIPPO INZAGHI…

Ieri l'asterisco vicino al suo nome. Stamani, molto presto, depennato addirittura dalla lista dei convocati. Poi, poco più tardi, ecco il colpo si scena ed eccolo riapparire tra gli eletti per il match contro l'Inter: Messi c'è e viaggia con la squadra a Milano. Giallo risolto? Sì, almeno in parte. L'argentino, ora è certo, sarà domani sera a San Siro ma l'ok definitivo dei medici (l'asterisco di domenica si riferiva proprio a quello) non è ancora arrivato: oggi il test decisivo per capire se il recupero dopo l'infortunio (rottura del radio) subito il 20 ottobre contro il Siviglia è definitivamente alle spalle.

Inizialmente la diagnosi era stata di 20 giorni, con il rientro in campo previsto per domenica prossima. In realtà Leo ha ripreso ad allenarsi con la squadra già settimana scorsa, bruciando le tappe: questo non significa che sia pronto per giocare dall'inizio (anche perché Valverde, vista la classifica del Barcellona nel girone di Champions, non vorrebbe prendersi inutili rischi) ma l'argentino sta spingendo per poter dare il suo contributo a San Siro, magari partendo dalla panchina. Oggi comunque ne sapremo di più: facile infatti immaginare che la conferenza pre-partita del tecnico blaugrana avrà come tema centrale proprio la condizione del numero dieci argentino.

Cosa ci facevano Leo Messi, Maurito Icardi e Pippo Inzaghi seduti al tavolo di una discoteca, a Milano, a bere champagne e a parlare di... Giaccherini? Altro che autogol! Fu quella notte che cominciammo a chiamarlo "Giaccherinho": tacco di Balotelli, diagonale a incrociare e ciao Julio Cesar, ricordate? Esattamente il 22 giugno del 2013: dall'altra parte del mondo, a Salvador, Brasile e Italia in campo per la Confederations Cup; mentre in un vecchio cinema milanese di Via Piave il nostro trio di super bomber si godeva il megaparty organizzato da Dolce & Gabbana per il 26° compleanno della Pulce, considerato un fratello per la coppia di stilisti più famosa del mondo. D'altronde, soltanto loro potevano convincerlo a ritirare un Pallone d'oro indossando uno smoking a pois...

Torna a casa Messi

Il fuoriclasse del Barcellona torna a Milano per affrontare l'Inter (sempre che giocherà) a distanza di 4 anni dall'ultima volta, precisamente dal settembre del 2014, quando aveva "approfittato" della pausa per le nazionali - in ripresa dall'infortunio e dallo "shock" post-finale Mundial - per un blitz nella boutique D&G in corso Venezia con la fidanzata (oggi moglie) Antonella Roccuzzo. Da allora - vuoi per l'assenza di incroci dei blaugrana con Inter e Milan, ma anche per gli impegni extra-calcistici con i figli, nel frattempo diventati tre - non si sono più "registrate" incursioni dell'argentino nel quadrilatero nella moda (quelle pubbliche, almeno). Eppure, c'è stato un tempo in cui Leo era di casa a Milano, specialmente in quel "famoso" 2013.

Cotoletta e prosecco

Fresco di Pallone d'Oro (il 4° consecutivo, davanti al solito Cristiano e al compagno blaugrana Iniesta) era volato nemmeno una settimana più tardi a Milano per ringraziare personalmente Domenico e Stefano della chiacchieratissima "mise" che avevano confezionato per lui (la celebre giacca di seta nera a pallini bianchi e con papillon a pendant). Smessi i panni luccicanti della star e tornato in felpa, jeans e "scarp de tenis", lo incontrammo all'entrata del ristorante "Gold", in piazza Risorgimento, insieme ai fratelli Matias e Rodrigo, e a papà Jorge. Sceso dal suv di ordinanza, accontentò alcuni coraggiosissimi e speranzosi fan interisti (saranno stati 4-5 gradi sotto zero, era gennaio), ma li persuase, con uno sguardo eloquente, che la Serie A fosse veramente l'ultimo dei suoi pensieri. Quindi un saluto allo staff, che ci racconterà "live" il menù dell'ospite, accomodato in una saletta privata: risotto, cotoletta alla milanese, e uno specialissimo succo di macedonia e zucchero, annaffiato da una goccia - di numero - del suo prosecco preferito. ..

