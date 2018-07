TOUR DE FOLIES – UN GENDARME SCAMBIA FROOME PER UN CICLISTA AMATORE E LO BUTTA GIÙ - DOPO IL TIFOSO CHE HA FATTO CADERE NIBALI, LO SPRAY CONTRO I CONTADINI, IL PUGNO DI MOSCON E GLI SPUTI AI CORRIDORI, NON FINISCE LA GALLERIA DI EPISODI AI LIMITI DELL'ASSURDO ALLA 'GRANDE BOUCLE' - VIDEO

G.B. per La Stampa

froome gendarme

È davvero un Tour da incubo. Dopo la caduta di Nibali provocata da un tifoso e le cariche della Gendarmerie ai contadini con lo spray al peperoncino al posto del manganello, ancora un episodio disdicevole, ai limiti dell' assurdo.

Protagonisti un poliziotto avventato - altro che zelante... - e il povero Chris Froome. Il campione inglese, dopo la batosta della tappa e l' addio ad ogni velleità di rimonta in classifica, è stato vittima di una grave disavventura quando, mentre stava raggiungendo in bici il bus del Team Sky con un addetto alla sicurezza, è stato strattonato e scaraventato a terra da un poliziotto che l' aveva scambiato per un ciclista amatore.

froome gendarme

Poliziotto che solo dopo le proteste di Froome ha capito di averla fatta grossa in una giornata che, invece, si era aperta con molta curiosità per l' annunciata partenza in griglia della tappa.

