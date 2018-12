TRAGEDIA GRECA PER IL MILAN – MENTRE GATTUSO NON CERCA ALIBI, LEONARDO DÀ LA COLPA DEL KO CON L’OLYMPIACOS AL "TROPPO RUMORE”: “NON SO SE ERA UN FLAUTO, UNA MACCHINA, UN CLACSON, C'ERA UN RUMORE INCREDIBILE OGNI VOLTA CHE ATTACCAVAMO, DA REGOLAMENTO È VIETATO…” - MEME SPERCULA SALVINI

Tragedia greca per il Milan, che perde 3-1 ad Atene contro l'Olympiacos e vola fuori dall'Europa League. Una figuraccia e un disastro per il bilancio della società. Decisivo un discusso rigore assegnato contro i rossoneri, ma tant'è. Mister Gennaro Gattuso non cerca alibi e nel post-partita si prende tutte le responsabilità.

Diverso, invece, l'atteggiamento di Leonardo, che si mostra furioso ai microfoni di SkySport: "C'era un rumore veramente incredibile ogni volta che attaccavamo, non so se era un flauto, una macchina, un clacson, tutto il tempo, da regolamento è vietato fare un rumore fortissimo per disturbare". Insomma, Leonardo (oltre che all'arbitro) punta il dito contro l'eccessivo rumore che c'era allo stadio. E, sinceramente, non rimedia una grandissima figura.

