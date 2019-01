TUTTI PAZZI PER ZANIOLO – ALL’OLIMPICO A GUSTARSI LE MAGIE DEL TALENTINO GIALLOROSSO C’ERA ANCHE IL CT MANCINI (CHE LO HA CONVOCATO IN NAZIONALE ANCORA PRIMA CHE DEBUTTASSE IN A) –LA FURIA DEGLI INTERISTI SUI SOCIAL: “GRAZIE AUSILIO, HAI CEDUTO IL NOSTRO FUTURO” –ZANIOLO: "NON PENSO AL CONTRATTO E ALL’ADEGUAMENTO” – LE FOTO DALLA TRIBUNA: LA LINGUINA DI TOTTI, LE DITA NEL NASO DEL MANCIO, LE SMORFIE DI CAIRO - VIDEO

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Da gazzetta.it

zaniolo foto mezzelani gmt034

Eusebio Di Francesco è felice per i tre punti conquistati dalla sua Roma contro il Torino. Certo, per poco i giallorossi non buttavano tutto, ma il tecnico si concentra di più sull'atteggiamento dei suoi dopo il 2-2 di Ansaldi che aveva annullato i due gol di vantaggio dei capitolini. "Come al nostro solito ce la siamo complicata. Abbiamo avuto le occasioni per chiuderla prima, ma poi abbiamo dato prova di forza reagendo al loro uno-due e questo è importante".

roberto mancini e lele oriali 4938

Certo, un po' di gestione della gara sarebbe stata auspicabile. "A livello difensivo stiamo lavorando tanto e non avevamo neanche fatto male, poi abbiamo preso due gol su respinte e tiri da fuori area. Chiaro, ci sono situazioni che vanno migliorate, ma paghiamo caro ogni errore oggi come oggi. La Roma sta crescendo nella gestione della partita, ma la nostra pecca è la troppa aggressività, vogliamo andare sempre in avanti e concediamo, anche quando siamo in vantaggio. Un po' di equilibrio non guasterebbe".

zaniolo foto mezzelani gmt037

I SINGOLI — Dzeko è tornato titolare, dopo aver sofferto l'infortunio. "È troppo importante per noi, sarà anche mancato in fase di conclusione oggi, ma ha fatto una grande partita per la squadra. Il gol sbagliato? Troppo facile per lui, non sono i suoi palloni. Edin ama fare solo gol difficili". Chi invece ha segnato una rete meravigliosa è Zaniolo. "In quel gesto c'è caparbietà e forza fisica. Nicolò non molla mai, rompe gli equilibri della squadra avversaria e fa una grande fase difensiva. Non so quante palle abbia recuperato oggi..."

francesco totti foto 5 foto mezzelani gmt059

francesco totti foto mezzelani gmt054

2. IL GOL DI ZANIOLO FA INFURIARE GLI INTERISTI

Da forzaroma.info

Zaniolo più soldi per Nainggolan. Una trattativa che, visto il rendimento del giovane talento giallorosso, sembra scontentare con il senno di poi molti tifosi nerazzurri.

Il talento numero 22 cresce di partita in partita, nonostante i suoi 19 anni appena, mentre Nainggolan non ha ancora convinto con la maglia dell’Inter.

Ecco che dopo lo splendido gol contro il Torino, molti tifosi nerazzurri stanno cominciando a rimpiangere lo scambio con il belga.

In molti preferiscono usare l’ironia, come Lebon James che su Twitter commenta: “Che giocatore Zaniolo, grazie Inter #amala”.

rinalduzzi cicchitto foto mezzelani gmt030

Per Gianluca “Zaniolo è forte forte. E allunga la lista dei rimpianti dell’Inter con tanti giovani come Biraghi, Duncan, Benassi – giusto per dirne alcuni – ceduti per fare cassa e per comprare, talvolta, giocatori mediocri”.

Altri interisti se la prendono soprattutto con le mosse della loro società sul mercato, come Carlo: “Strapagare gente come Gabigol e svendere Zaniolo per quattro soldi. Operazioni senza alcun senso, fossi il presidente dell’Inter mi incazzerei come una bestia”.

pierluigi toti foto mezzelani gmt021

In tal senso, non le manda a dire un altro tifoso: “Pagherei di tasca mia per vedere ora la faccia di quel dirigente dell’Inter che ha inserito Zaniolo nella trattativa per #Naigocoso. Della serie: “Io di calcio ne capisco a pacchi”.

Sulla stessa linea Simone: “Pazzesco gol di Zaniolo, l’Inter ha fatto plusvalenze incredibili con tanti bidoni, l’unico buono lo hanno regalato”.

Per la serie, nel calcio è importante avere memoria, Matteo twitta: “Gran gol di Zaniolo. Ricordo ancora le accuse all’Inter per la plusvalenza e a Mancini per la convocazione”.

mancini naso foto mezzelani gmt072

Senza troppo giri di parole, Gianpiero sottolinea con una provocazione: “Chiedete all’Inter se rifarebbe a cambio…”, mentre Mario ricorda: “Parlo da un anno e mezzo di Zaniolo e l’Inter lo regala ad una concorrente diretta per un giocatore di 30 anni e più… Questo errore verrà ricordato nella storia come la cessione di Pirlo al Milan”.

I tifosi della Roma possono così godersi un giovane dal futuro d’oro che potrà dare tanto alla maglia giallorossa e a quella della Nazionale. E allora “Grazie Ausilio, grazie Inter”, come twitta un tifoso romanista.

