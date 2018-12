VAR WEST – CAIRO TUONA: "C’E’ SUDDITANZA. IL TORO E’ STATO PENALIZZATO COME IL GENOA A ROMA" – IL PRESIDENTE DEL GRIFONE PREZIOSI: "C’E’ STATA MALAFEDE DELL’ARBITRO. SULLA SPINTA A PANDEV SI È RIFIUTATO DI CONSULTARE LA VAR E MI DEVONO SPIEGARE PERCHÉ" (LA TAMBINI A ‘PRESSING’ GLI SPIEGA IL MOTIVO) – E SALVINI SI LAGNA "DELL’ACCANIMENTO" UEFA SUL MILAN..

CALCIO: CAIRO "VAR? TORO PENALIZZATO COME GENOA A ROMA. C’E’ SUDDITANZA"

(ANSA) - "Con la Juve siamo particolarmente sfortunati". Ricordando episodi del passato con la Juve il presidente del Torino Urbano Cairo sottolinea che nel derby perso la Var doveva entrare in azione almeno in due occasioni: "Una abbastanza evidente con Matuidi su Belotti, l'arbitro doveva andare a vedere la Var. Non siamo gli unici ad essere stati penalizzati, la stessa cosa anche per il Genoa a Roma e alla Roma era successo con l'Inter''. Se esiste la sudditanza psicologica? "Penso che ci sia ancora''.

CALCIO: VAR; FURIA PREZIOSI 'C'E'STATA MALAFEDE ARBITRO'

(ANSA) - "Su un episodio così clamoroso non si poteva non usare la Var. Il sistema è malato e sbagliato". Il giorno dopo Roma-Genoa il presidente del club rossoblu Enrico Preziosi è una furia per il rigore non concesso per il fallo su Pandev: "A me interessa - aggiunge a Radio Anch'io lo sport - che era una partita che potevamo vincere e l'abbiamo persa. L'arbitro si è rifiutato di consultare la Var e mi devono spiegare perché. Si tratta di malafede, mi dispiace ma l'arbitro si è rifiutato di analizzare un episodio evidente". ''Mi dispiace se sarò deferito - aggiunge Preziosi - ma lo devo dire: c'e' stata malafede da parte dell'arbitro. La Var è un'arma impropria: non è un problema, ma il problema è come la si utilizza. Quando un capitano chiede all'arbitro di verificare lo si deve prendere in considerazione e invece nell'occasione del nostro gol l'arbitro ha aspettato tanto tempo per la Var''.

SALVINI, MILAN? EUROPA NON AMA ITALIA, ACCANIMENTO UEFA

(ANSA) - ''Mi sembra che in Europa esistano due pesi e due misure a tutti i livelli. L'Europa non ama l'Italia e in questo caso le squadre italiane. Mi sembra che sul Milan e le squadre italiane ci sia un'attenzione e un accanimento particolare''. Lo dice il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, all'Arena Civica in Milano per la festa dei 50 anni della Curva Sud del Milan, riferendosi alla sentenza della Uefa, che ha condannato il Milan ad una multa di 12 milioni e alla limitazione a 21 giocatori in rosa per le violazioni commesse sul Fair Play Finanziario. ''Tifo Milan da 40 anni - ha aggiunto Salvini - non mi arrendo per una sentenza. Qualcun altro ha speso centinaia di milioni di euro, la sentenza della Uefa mi sembra eccessiva. Un possibile ricorso al Tas? Non faccio l'avvocato''.

SPINTA FLORENZI-PANDEV

A Pressing Elena Tambini ha analizzato gli episodi dubbi della sfida dell'Olimpico tra Roma e Genoa: "Nel recupero c'è una spinta abbastanza evidente di Florenzi, che con due mani si appoggia sul Pandev.L'arbitro decide di non intervenire e di non dare il rigore. Il Var non interviene perchè è una situazione che viene valutata dal campo. Lo dice il protocollo del Var. E' errore dell'arbitro. Il Var non ha diritto di parola su questo episodio". Sul gol annullato al Genoa sul 2-2: "Fuorigioco millimetrico, senza il Var difficile da vedere".

