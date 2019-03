VE LO RICORDATE? E’ STATO UN EX DI INTER E FIORENTINA, UNA VOLTA RIUSCI’ A FARSI MALE CADENDO IN UNA PISCINA SEMIVUOTA – SI E’ SALVATO PER MIRACOLO DALL’ATTENTATO A NIZZA NEL LUGLIO 2016, OGGI RIVELA: “STAVO PER MORIRE. MI HANNO TROVATO UN VIRUS CHE MI HA COMPLETAMENTE DISABILITATO”

Un annuncio shock, affidato ad un post su Instagram, quello col quale Sebastien Frey ha condiviso con le sue migliaia di followers la tragica, recente esperienza vissuta, partita da una febbre molto alta e culminata con un sospiro di sollievo, dopo aver temuto il peggio: "mi hanno trovato un virus che piano piano mi ha completamente disabilitato e che avrebbe potuto portarmi via da tutti voi". È in questo stralcio che l'ex portiere di Inter, Verona, Parma, Fiorentina e Genoa condivide col mondo gli attimi di assoluto terrore provati in prima persona. Poi, il lieto fine: "la fortuna vuole che ho superato questa prova", condito da una promessa: "ho sempre giocato per vincere e ora, con determinazione e forza, vincerò anche questa battaglia".

FREY KO PER UN TUFFO IN PISCINA

Un tuffo in una piscina semivuota, durante lo scorso weekend trascorso a casa in Costa Azzurra, è costato caro al portiere dell' Inter, il francese Frey. Il giocatore, che nell' incidente si è procurato qualche lieve ferita, non è partito ieri per il ritiro di Bisceglie, dove la squadra prepara la partita di domani sera, sul campo neutro di Bari, contro la Lazio. Lo sostituirà Ballotta, mentre in panchina andrà il giovane Varaldi. Nel frattempo c' è attesa per ll' ufficializzazione dell' ingaggio di Cuper Moratti aspetta che sia il tecnico argentino, impegnato a conquistare la qualificazione alla Champions League con il Valencia, ad annunciare l' accordo. A Tardelli viene chiesto di lasciare centrando un posto Uefa.(e.cu.)

