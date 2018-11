VERRATTI FERMATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: PATENTE RITIRATA – IL CENTROCAMPISTA DEL PSG È RIMASTO IN COMMISSARIATO PER UN PAIO D’ORE - SECONDO L’EQUIPE, GLI AGENTI HANNO CONSTATATO UN TASSO DI ALCOLEMIA DI 0,49 MG/L, L’EQUIVALENTE DI UN PAIO DI BICCHIERI DI VINO. COMUNQUE TROPPO PER UN NEOPATENTATO…

Alessandro Grandesso per gazzetta.it

Martedì notte, Marco Verratti è stato controllato a Parigi dalla polizia mentre rientrava a casa alla guida della sua auto, dopo una serata con amici. Secondo l’Equipe, gli agenti hanno constatato un tasso di alcolemia di 0,49 mg/l, l’equivalente di un paio di bicchieri di vino.

Comunque troppo per un neopatentato come il centrocampista azzurro che, secondo la normale procedura, è rimasto in commissariato per un paio d’ore per far scendere la percentuale di alcol nel sangue. Verratti, che stasera affronta il Lilla, si è già scusato con lo staff del club e sarà probabilmente sanzionato per non aver rispettato il codice etico.

GIÀ IN CAMPO — Verratti comunque rispettava il limite di velocità, non è stato arrestato e già mercoledì era regolarmente in campo al centro di allenamento del Psg. Di recente, in Francia, ha fatto scalpore invece l'arresto del capitano della nazionale Lloris, che a Londra lo scorso agosto guidava con un tasso alcolemico doppio rispetto a quello autorizzato. Il portiere, che non si era fermato neppure a un semaforo rosso, ha dovuto pagare una multa di 56mila euro e gli è stata sospesa la patente per venti mesi.

