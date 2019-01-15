VIDEO! “BUONGIORNO UBALDO, OGGI NON C’È NULLA DI INTERESSANTE” - RAFA NADAL PRENDE IN GIRO IL MITOLOGICO GIORNALISTA ITALIANO UBALDO SCANAGATTA CHE SI ERA APPISOLATO IN CONFERENZA STAMPA: "NON C’E’ PROBLEMA, LO SO, TENEVI GLI OCCHI CHIUSI PER ESSERE PIÙ CONCENTRATO" - VIDEO 

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Da video.corriere.it

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Il noto commentatore Ubaldo Scanagatta colto in fallo dall’ex numero 1: «Lo so, tenevi gli occhi chiusi per essere più concentrato»

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