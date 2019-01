15 gen 2019 08:29

VIDEO! “BUONGIORNO UBALDO, OGGI NON C’È NULLA DI INTERESSANTE” - RAFA NADAL PRENDE IN GIRO IL MITOLOGICO GIORNALISTA ITALIANO UBALDO SCANAGATTA CHE SI ERA APPISOLATO IN CONFERENZA STAMPA: "NON C’E’ PROBLEMA, LO SO, TENEVI GLI OCCHI CHIUSI PER ESSERE PIÙ CONCENTRATO" - VIDEO