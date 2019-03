VIDEO: PALLONARI IN ORGASMO PER IL SINISTRO DI MELISSA SATTA - IN VISITA AL MILAN FEMMINILE, ALLENATO DA CAROLINA MORACE, LA SHOWGIRL SI ESIBISCE IN UN ALLENAMENTO NIENTE MALE, TRA PALLEGGI, TORELLO E GOL - KARATEKA, HA GIOCATO A CALCIO NELLA SERIE C CON IL QUARTU SANT'ELENA

Un passato da karateka, ma anche da cavallerizza, ciclista, nella ginnastica artistica e da calciatrice, come quando giocava per il Quartu Sant’Elena nella Serie C femminile. Ora il grande salto direttamente in Serie A, anche se solo per gioco. Su Instagram Melissa Satta ha postato foto e video della sua giornata al Vismara, dove si allena (e gioca) il Milan di Carolina Morace, attualmente al secondo posto in classifica a -2 dalla Juve capolista, e campione in carica, a sole due giornate dal termine del campionato. Sui social sorrisi, palleggi niente male in mezzo al torello e gol.

"Ho cambiato lavoro, oggi mi dedico al calcio" - ha scherzato sui social la moglie di Kevin Prince Boateng, uno che i colori rossoneri li conosce molto bene e li ha tatuati sul braccio, per celebrare lo scudetto vinto nel 2011 da protagonista inatteso al fianco di Ibrahimovic. Per Melissa Satta si tratta invece di un ritorno sui campi da calcio e nel mondo dello sport, a cui è sempre stata molto legata.

Da ragazza ha vinto tre volte i regionali di karate - come disse qualche tempo fa alla Gazzetta -, collezionando due podi nazionali e due medaglie di bronzo, e diventando cintura marrone. Poi il pallone, quando al Quartu Sant’Elena, in Sardegna, giocava sulla fascia sinistra. Passione vera per il mondo del calcio la sua, insieme un buon mancino e, da oggi, a una maglia numero 7 rossonera tutta per lei.

