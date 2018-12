8 dic 2018 17:41

UNA VITE TI ACCORCIA LA VITA - LA DEPRIMENTE CONCLUSIONE DELL'INDAGINE SULLA MORTE DEL MILIARDARIO PADRONE DEL LEICESTER, SCHIANTATOSI IN ELICOTTERO CON ALTRE 4 PERSONE (TRA CUI UNA EX MISS THAILANDESE) MENTRE DECOLLAVA DAL CAMPO ALLA FINE DI UN MATCH: UNA VITE ALLENTATA. SAREBBE BASTATO QUESTO A FAR PERDERE IL CONTROLLO DEL MEZZO AL PILOTA. OVVIAMENTE, I SOSPETTI AUMENTANO...