E VOI COSA GOOGLATE? - CR7, MONDIALI, FRIZZI E 'GRANDE FRATELLO' TRA LE PAROLE PIU’ RICERCATE SU GOOGLE DEL 2018 INSIEME A SERGIO MARCHIONNE – ECCO QUALI SONO STATI I FATTI CHE HANNO SUSCITATO IL MAGGIORE INTERESSE – I POLITICI? NESSUNO SE LI FILA…

Azzurra Noemi Barbuto per “Libero quotidiano”

cr7

Se nel 2017 le parole più cliccate sul motore di ricerca Google sono state dal quinto al primo posto "terremoto", "Sanremo", "Italia-Svezia", "hotel Rigopiano" e "Nadia Toffa", nel 2018 gli abitante del Bel Paese hanno cercato informazioni sul web riguardo il "Grande Fratello", "Fabrizio Frizzi", "Cristiano Ronaldo", "Sergio Marchionne" ed "i mondiali", nonostante gli azzurri non fossero in campo. L' interesse verso sport e spettacolo, preponderante lo scorso anno, si è attenuato nel 2018 per lasciare spazio ad altre due voci, rispettivamente al settimo e al sesto posto della classifica di Google Trends, ossia "elezioni del 4 marzo" e "Governo".

marchionne

La giornalista Nadia Toffa, che nel 2017 si è conquistata il podio nella lista dei personaggi di tendenza, è retrocessa al nono posto, subito prima di Marina Ripa di Meana, al quinto troviamo Davide Astori, al quarto Avicii, al terzo Fabrizio Frizzi, superato da Ronaldo, passato dal Real Madrid alla Juventus con un compenso che ha fatto divampare la polemica, e Marchionne. Il tour de France, il giro d' Italia, il terremoto, Sanremo e in primis la partita Italia-Svezia sono stati gli eventi più popolari l' anno scorso, in quello che è agli sgoccioli invece gli italiani si sono appassionati in particolare al festival di Sanremo, alle elezioni del 4 marzo e ai Mondiali.

frizzi

Al quarto posto troviamo un avvenimento tragico, ossia il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto, episodio che ha scosso i cittadini dello Stivale rendendo amaro l' epilogo di una estate già tragica e bollente. Ciò che risulta in modo immediato da queste statistiche è che ci affascina il macabro e non disdegniamo affatto il dramma, ci incuriosiscono più i morti dei vivi, più le storie tristi di quelle liete, più i calciatori dei politici. Anzi questi ultimi non ce li filiamo proprio. Non ce n' è uno solo che figuri nella classifica, in cui troviamo invece nomi come Chiara Ferragni, Paolo Villaggio, Fiorella Mannoia (2017).

ESPRESSIONI INCOMPRENSIBILI Ci rivolgiamo al dio Google anche per conoscere il significato di alcune oscure parole, molto in voga, strausate, o addirittura abusate, ma di cui nessuno, inclusi coloro che le adoperano, sembra capire bene il senso.

sergio mattarella

Dal decimo al primo posto nel 2018 tali espressioni incomprensibili sono: "Ministro senza portafoglio", "cherofobia", che sarebbe il timore di essere felici, "brexit", "eskere", termine appartenente allo slang giovanile, "impeachment", parola portata in auge dai grillini che hanno proposto la messa in stato di accusa di quel povero diavolo del nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "scopofobia", cioè paura di attirare l' attenzione altrui, "filantropo", "Lol", acronimo inglese di "un sacco di risate", "ipovedente" e "sessista". È curioso il fatto che quest' ultimo termine, divenuto una vera e propria ingiuria, impiegata nel corso di qualunque diatriba contro qualsiasi individuo ci stia sulle balle, rappresenti la parola riguardo la quale gli italiani si chiedono con maggiore frequenza cosa diamine significhi. Nel 2017, invece, ci domandavamo cosa volessero dire "Rosatellum", "ius soli", "mannaggia" e soprattutto "ipocondriaco". Se l' anno passato tra le mète per le vacanze più gettonate comparivano nella classifica di Google Trends dal quinto al primo posto "Palinuro", "Caraibi", "Sardegna", "Grecia" e "Sicilia", quest' anno la Sardegna passa al primo posto seguita da Albania, Sicilia, Grecia e Croazia.

SANREMO 2018 BAGLIONI FAVINO HUNZIKER

La ricetta più cliccata nel 2018 è quella della pastiera napoletana, seguono quelle del tiramisù e della carbonara, che nel 2017 si trovava al secondo posto preceduta dal migliaccio napoletano e seguita dalla pastiera. Nel 2018 gli abitanti della penisola si sono chiesti soprattutto perché si festeggia l' 8 marzo, nonché per quali ragioni la conduttrice Ilary Blasi indossa la parrucca, Asia Argento non conduce X Factor, Nina Moric non può vedere il figlio, Fedez e J-Ax hanno litigato, i datteri di mare sono proibiti. Nel 2017 i nostri quesiti non erano di certo più brillanti. Infatti interpellavamo massicciamente Google per sapere perché fischiano le orecchie, le cicale cantano, il sale scioglie il ghiaccio, Fedez piange.

morte e miracoli dei vip Se è vero che l' ingegno di un uomo si può dedurre dal genere di domande che si pone, in Italia non ci resta che farci il segno della croce. Consultiamo il motore di ricerca anche per avere istruzioni su come fare il back-up del nostro smartphone, i pancake, uno screenshot, la tesina, la maionese, il pesto, il caramello e la salsa di pomodoro.

frizzi

Ciò che emerge da questi risultati è che viviamo immersi in uno stato di semi-incoscienza, che ci conduce ad accorgerci nonché ad essere colpiti da tutto ciò che è inutile e superfluo.

Quello su cui dovremmo interrogarci davvero non ci interessa e sembra quasi che non ci riguardi; di contro, smaniamo dalla voglia di sapere tutto sulle faccende che accadono nella casa del Grande Fratello così come in quella dei personaggi più noti del piccolo schermo. Non ce ne frega un fico secco dell' operato e delle decisioni dei politici, cose che producono ricadute immediate sulla nostra esistenza e sulle nostre tasche, eppure ci sta a cuore essere edotti su vita, morte e miracoli dei vip, anche di quelli più sfigati.

frizzi