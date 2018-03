WAGS NEL PALLONE – LE BOLLENTI RIVELAZIONI DI VERONICA GRAF: “HO FATTO SESSO A QUATTRO CON I FRATELLI BALOTELLI, UNA SETTIMANA PRIMA DI ENTRARE NELLA CASA DEL GF” – L’EX DI TAIDER CONFESSA UN ALTRO TRADIMENTO CON… - DA ALESSIA MACARI A 'LA BELLE EMILIE' CHE HA FATTO PERDERE LA TESTA A MENEZ: GLI ALTRI FLIRT TRA CAMPO E TV...

alessia macari

Tra reality show, donne e calciatori, spesso c’è un filo diretto che li collega capace di renderli ancor più famosi di quanto già lo siano. Nel corso degli ultimi anni infatti, abbiamo assistito alla nascita, la consacrazione e la conferma, di diversi reality che hanno messo in luce diversi personaggi che nel corso degli anni poi, abbiamo trovato nel mondo del calcio. In che senso? Semplice, tante delle bellissime che hanno preso parte a questi programmi tv, ormai noti al pubblico, sono diventate poi mogli o fidanzate di diversi calciatori tra l’Italia e l’Europa facendo accrescere ancor di più la propria notorietà.

Il GF VIP e l’amore per Kragl prima del successo

Ashleigh Defty

Formosa, sempre impeccabile, bella e sensuale. Stiamo parlando di un’altra wag che nel corso del tempo si è fatto conoscere sempre di più al pubblico italiano. Dopo la fine della storia con Ciaran Clark, difensore del Newcastle e della Nazionale irlandese, Alessia Macari, la prorompente soubrette di “Avanti un altro”, ha un nuovo fidanzato, sempre calciatore.

Lui è Oliver Kragl, centrocampista passato a gennaio dal Crotone al Foggia. La Macari, prima di questa storia, era nota al pubblico italiano anche per le bollenti docce viste alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Oggi con Olivier, pare essere davvero vero amore, ma nonostante questo, Alessia non si è di certo fermata al GF e ad ‘Avanti un altro’ per quanto riguarda la sua carriera televisiva.

Emilie Nef Naf

E’ stata infatti grande protagonista lo scorso anno dell’ultima edizione di ‘Tale e Quale Show’ dove si è fatta notare anche per le sue doti canore.

Ashleigh Defty: una ‘ex’ per le ‘Foxes’

Ricordate la vittoria del Leicester nel 2016? Bene, in quella squadra fenomenale che incredibilmente riuscì a conquistare, con Ranieri in panchina, la Premier League inglese lasciandosi alle spalle tutte le grandi, c’erano calciatori quasi tutti praticamente sconosciuti che però potevano contare sulla bellezza di moglie e fidanzate a dir poco stupende. Una di queste, è stata la splendida Ashleigh Defty, compagna, per breve tempo, dell’ormai ex ‘testa matta’ dello United Danny Simpson.

michela persico emilie nef naf (di spalle) e ospite

Uno dei più grandi ‘farfalloni’ del calcio inglese infatti, si presentò alla festa per la conquista del titolo, con l’ex star di ‘Ex On The Beach’, noto reality show britannico che viene trasmesso sulle reti MTV. La serie è stata annunciata nel febbraio 2014, e trasmessa in anteprima il 22 aprile 2014. Il reality consiste nel mandare quattro uomini e quattro donne single su un'isola facendo credere loro che siano stati mandati a fare una vacanza in cerca d'amore mentre in realtà sull'isola appariranno uno ad uno gli ex o le ex di ogni concorrente. La Defty partecipò alla quarta stagione nel 2016 e dopo qualche rumors, confermò la sua storia con Simpson, poi successivamente terminata. Su Instagram, le sue foto, sono a dir poco bollenti.

La bella Emilie che ha fatto innamorare Menez

veronica graf

Che il reality show ‘Le Capitane’ stia rivelando diversi aspetti privati di tante coppie del calcio, è ormai noto a tutti. Da Michela Persico, a Erjona Sulejmani, sono state tante infatti le wags o ex wags, a rivelare diversi particolari davvero scottanti. Ma è stata anche l’occasione per conoscere delle ex wags un tempo note al mondo del calcio. Una di queste è Emilie Nef Naf, una delle protagoniste del nuovo docu-reality. La sua grande popolarità in Francia arriva nel 2009 proprio quando partecipa alla terza edizione di ‘Secret Story’, un reality televisivo trasmesso sul canale TF1.

Di quel reality è stata anche la vincitrice e proprio grazie alla vittoria del montepremi del reality, Emilie è riuscita a realizzare un piccolo sogno: aprire un salone di bellezza. Ma l’aspetto più importante, è che Emilie Nef Naf ha avuto un’importante storia d’amore con Jeremy Menez, attaccante francese che ha giocato per due anni nel Milan passando anche per la Roma. Dalla relazione con il calciatore, Emilie ha avuto due splendidi figli: Maella nata nel 2012 e Menzo nato nel 2014. Sui social è molto nota soprattutto per la sua bellezza disarmante.

Le verità nascoste di Veronica

La ricorderete sicuramente tutti per il suo exploit all’interno dell’edizione 2014 del Grande Fratello. Infatti non si parlò che di lei per moltissimo tempo. Le sue dichiarazioni crearono imbarazzo nella casa ma anche ai diretti interessati a cui erano rivolti i suoi fatti piccanti. Veronica Graf, modella di Faenza ma residente a Milano, rivelò infatti di aver avuto una serata molto particolare con Mario Balotelli e il fratello Enock: "Ho fatto sesso a quattro con i fratelli Balotelli, una settimana prima di entrare nella casa del GF".

veronica graf

La modella, che all’epoca dei fatti aveva 24 anni, era molto conosciuta a Milano, anche perché era la compagna del centrocampista ex Inter e Bologna, oggi al Montreal Impact, Saphir Taider. Il tradimento verso Taider non sarebbe stato il primo. A detta della Graf infatti, lo avrebbe tradito ben quattro volte, di cui una con Giorgio Alfieri, ex attaccante del Cervia e tronista poi di Uomini e Donne. Dichiarazioni che la resero molto nota al grande pubblico che non si aspettavano sicuramente di sentir parlare di un tradimento multiplo in maniera così esplicita.

