WANDA, CON CHI CE L’HAI? “MI PIACCIONO LE PERSONE CHE PARLANO 3 LINGUE: IN FACCIA, IN MANIERA DIRETTA E CON LE PALLE” – IL POST CRIPTICO DELLA MOGLIE-AGENTE DI ICARDI: CE L’HA CON L’INTER CON CUI NON HA ANCORA DISCUSSO IL RINNOVO DI MAURITO? O CON IL FRATELLO E LA SORELLA DI ICARDI, CHE DA SETTIMANE LA STANNO ATTACCANDO TRA SOCIAL E TV? OPPURE CE L’HA CON MAXI LOPEZ CHE LA PROVOCA NELLE INTERVISTE…

Non è il primo e non sarà neanche l’ultimo. Wanda Nara manda spesso messaggi via social e anche oggi la moglie di Icardi ha voluto pubblicare un piccolo pensiero che probabilmente racchiude il tipo di persona con cui le piace interloquire. Questo il suo post.

“Mi piacciono le persone che parlano tre lingue: in faccia, in maniera diretta e con le palle”.

Ma con chi ce l’ha stavolta Wanda? La moglie-agente di Mauro Icardi è coinvolta in diverse querelle. Ce l’ha con l’Inter che ancora non l’ha affrontata faccia a faccia per il rinnovo? Ce l’ha con il fratello e la sorella di Mauro Icardi, che da settimane la stanno attaccando tra social e tv? Ce l’ha con Maxi Lopez, che anche dal Brasile la provoca con interviste pubbliche? Wanda non è nuova a messaggi criptici, quasi mai però con un destinatario diretto.

La questione che sta più a cuore ai tifosi, però, è sicuramente quella relativa al rinnovo, che sembra potersi sbloccare, in un senso o nell’altro, la prossima settimana. Icardi, per bocca di Wanda, continua a chiedere 9 milioni a stagione, l’Inter sembra voler salire a 7-7,5 con la sua offerta. Ma a risultare decisivo sarà, ovviamente, il faccia a faccia tra la stessa Wanda e Marotta, un faccia a faccia previsto per la prossima settimana. E in quell’occasione, ci sarà da parlare chiaro. Proprio come piace a Wanda.

