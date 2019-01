Giada Oricchio per www.iltempo.it

Nicolò Zaniolo conquista la Roma e pure mamma Francesca fa innamorare i tifosi giallorossi. Il centrocampista, 19 anni, è arrivato a giugno nella trattativa con l’Inter per Nainggolan (che adesso vorrebbe ritornare nella Capitale, nda) e ha impressionato per tecnica e bravura.

Sugli spalti ad applaudire quello che gli addetti ai lavori considerano l’erede di Totti, c’è sempre la madre Francesca Costa, 41 anni, ed ex wag. La donna, tifosissima della Roma, ha sposato Igor Zaniolo noto attaccante di serie B e C tra il 1992 e il 2013. Mora, capelli lunghi e occhi da cerbiatto conta oltre 8 mila follower sull’account privato di Instagram. Quando il figlio scende in campo è al settimo cielo: riunisce due pezzi del suo cuore...

2. PIÙ BELLA DI UNA WAGS, LA MAMMA DI ZANIOLO STREGA LA ROMA: ECCO LA SEXY FRANCESCA COSTA

http://www.sportfair.it/foto/2019/01/mamma-zaniolo-roma-sexy-francesca-costa-foto/867677/#GpwX7F3zHE507VUK.99

Francesca Costa è la sexy e giovanissima mamma del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo: il trequartista giallorosso vanta una madre mozzafiato.

Di solito sono le fidanzate a catturare l’attenzione dei tifosi, ma per Nicolò Zaniolo è diverso. Una donna spicca al fianco del giovane calciatore della Roma, astro nascente del calcio italiano, e colei è la madre del trequartista nato a Massa appena 19 anni fa. Stiamo parlando di Francesca Costa, l’avvenente mamma di Zaniolo, che con la sua bellezza ed il suo fascino fa parlare negli ultimi giorni di sé più di qualsiasi altra Wags giallorossa.

Francesca ha 41 anni ed è molto attiva su Instagram, dove vanta un profilo con diverse migliaia di fan. La madre del calciatore della Roma mostra la sua bellezza mediterranea sui social, senza disdegnare pose sexy e sguardi ammiccanti. Francesca Costa più che la mamma di Zaniolo, sembra proprio una Wags!

3. CHI È FRANCESCA COSTA, LA BELLISSIMA MAMMA DI ZANIOLO DELLA ROMA

da Serena Serra - https://junglam.com/lifestyle/lifestile-celebrities/chi-e-francesca-costa-la-bellissima-mamma-di-zaniolo-della-roma/

Ci sono le WAG, e poi ci sono le mamme dei calciatori. E ogni tanto qualcuna ci riserva qualche sorpresa, per esempio Francesca Costa, la mamma del giovanissimo centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo.

Chiunque abbia un po’ di confidenza con la terminologia “gossippara” del calcio, saprà sicuramente chi sono le cosiddette WAG, le mogli e le fidanzate dei calciatori (l’acronimo sta per Wives and Girlfriends). Da alcuni giorni, cioè da quando Nicolò Zaniolo ha segnato il suo primo gol con la Roma, potrebbe essere necessario aggiungere un’altra lettera alla sigla: la M di Mother.

Il 26 dicembre, infatti, il giovanissimo centrocampista (ha solo 19 anni) ha mandato la palla in rete e la Rete, quella con la R maiuscola, si è accorta di Francesca Costa, la sua bellissima mamma che, per restare in tema, ha un passato da WAG.

Romana e romanista, Francesca ha 41 anni, è la più classica delle belle brune e, nonostante fino a pochissimo tempo fa fosse sconosciuta al grande pubblico, può vantare un certo seguito su Instagram nonostante il profilo privato.

Romanista, si diceva, e come tale non può che essere una grande ammiratrice di Francesco Totti che, ha dichiarato, ha sempre ammirato non solo sul campo ma anche per la beneficenza che l’ex capitano giallorosso fa nella vita privata. E, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, la bella Francesca ha confessato di essersi sentita emozionatissima quando incontrò Totti per la prima volta:

‘’L’ho visto la prima volta che siamo stati a Trigoria. E’ venuto da noi e io mi sono messa a piangere. Mi ha detto: ‘Ma che piangi per me?’. Io non riuscivo a parlare. Nicolò mi ha detto: ‘Ma che figure mi fai fare?’. C’era anche mio marito Igor che si è messo a ridere’’

E la presenza del marito non è solo una nota di colore perché anche Francesca fino a qualche anno fa rientrava a pieno titolo tra le WAG: Nicolò, infatti, è figlio di un calciatore, Igor Zaniolo, ritiratosi nel 2013.

