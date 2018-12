DA CRACCO GUSTATEVI IL MEGLIO DELL’ARTE ITALIANA – A MILANO, IN GALLERIA, LO CHEF OSPITA NEL SUO RISTORANTE UNA VIDEO INSTALLAZIONE DEI MASBEDO, IL DUO COMPOSTO DA NICOLÒ MASSAZZA E IACOPO BEDOGNI – L’INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON “SKY ARTE” – DA MICHELA MORO A ROBERTO PISONI: ECCO CHI C'ERA ALL'INAUGURAZIONE - VIDEO

galleria cracco masbedo massazza vitale bedogni pisoni cracco fanti ph carmine conte

La solita, bellissima, pioggia di luci e al centro il classico albero di Natale. La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano è tra le location più instagrammate degli ultimi giorni qui in città. L’atmosfera è pronta per le feste ma ora c’è qualcosa di più contemporaneo da “gustare”.

Ha inaugurato infatti l'11 dicembre con un evento esclusivo la seconda puntata del progetto d’arte del ristorante Cracco in galleria, nato con la volontà di coinvolgere gli artisti italiani del momento chiamati a reinterpretare le “lunette” che sovrastano le vetrine del ristorante. Dopo Patrick Tuttofuoco della prima edizione del progetto, quest’anno i protagonisti sono i MASBEDO - duo artistico composto da Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni - con un’installazione site-specific a cura di Sky Arte.

galleria cracco masbedo installation view 04 ph carmine conte

L’opera è Romans Roman (Hommage à Roman Signer): un trittico composto da tre video – ciascuno collocato in una delle lunette – che danno vita a un’immagine complessiva potente, ipnotica e surreale. Racconta l’attesa di una cena: due donne e un uomo siedono a un tavolo apparecchiato, sospesi in uno stato di tensione seduttiva, magica, inquieta. I protagonisti sono immersi in un’atmosfera sofisticata e straniante, in una situazione dai contorni indefiniti in cui la carica erotica e magnetica è palpabile e arriva a manifestarsi in modo imprevisto e improvviso. Il turbamento per un gioco a tre sottinteso, sempre sul punto di innescarsi ma mai espresso, scatena le prime scintille fino a deflagrare in veri e propri fuochi d’artificio.

galleria cracco masbedo nicolo massazza iacopo bedogni ph carmine conte

Eccitazione, inquietudine, trepidazione, sospensione… la video installazione dei Masbedo mette in scena un complesso susseguirsi di stati d’animo, raccontando con immagini potenti l’ambiguità della seduzione e della creazione del desiderio. Cardine di tutto è l’attesa, condizione strumentalizzata nell’odierna società della comunicazione, abituata a consumare avidamente tutto e subito, che si tratti di oggetti, di cibo o di emozioni, per poi far ripiombare ogni cosa nell’apatia e nell’indifferenza. L**’attesa come fonte di stimoli** e fantasie, di aspettative e aspirazioni, generatrice di tensione, elemento cardine dell’erotismo e, più in generale, della relazione tra individui, capace di accendere e illuminare situazioni e rapporti, producendo sorpresa e meraviglia, ma anche ansia e sospetto.

una volta i Masbedo hanno scelto di “sedere a tavola” alcuni aspetti cruciali della società contemporanea e del quotidiano di ognuno di noi.

galleria cracco masbedo nicolo massazza geppi cucciari ph carmine conte

«Il tavolo è un elemento ricorrente nella nostra ricerca, intorno al quale abbiamo già lavorato in passato, e questo progetto – per la natura intrinseca del luogo con cui siamo stati invitati a confrontarci – ci è sembrata l’occasione ideale in cui riprendere questa immagine», raccontano Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni. «Il tavolo è una metafora: simbolo per eccellenza dell’idea di condivisione e comunicazione, si trasforma invece nel luogo dell’incompatibilità, dell’estraneità, uno spazio di contrasti in cui mistero ed immediatezza convivono».

cracco masbedo

