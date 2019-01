‘NA CROCE SUL MCDONALD – VIOLENTE PROTESTE DEI CRISTIANI IN ISRAELE PER IL “MCJESUS” DELL’ARTISTA FINLANDESE JANI LEINONEN, CHE RAFFIGURA RONALD MCDONALD CROCIFISSO – L’OPERA ERA ESPOSTA AL MUSEO DI HAIFA, MA È STATA COPERTA DA UNA TENDA DOPO GLI SCONTRI IN PIAZZA. UN CARTELLO AVVERTE: LA MOSTRA POTREBBERO URTARE LA SENSIBILITÀ DEI VISITATORI… (VIDEO)

PROTESTE PER IL MCJESUS

Da "www.artslife.com"

mcjesus 2

C’è il Ken Jesus Christ, opera di Pool & Marianela della serie “Barbie: The Plastic Religion”. E poi c’è You are not Banksy, di Nick Stern, che raffigura un Gesù in croce con in mano diverse buste di confezioni regalo.

Ma l’opera che ha maggiormente urtato la sensibilità dai visitatori del Museo di Haifa è McJesus, dell’artista finlandese Jani Leinonen, che raffigura Ronald McDonald, la “mascotte” dell’omonima catena di fast food globali, in croce al posto di Gesù.

La mostra Sacred Goods è visibile al museo israeliano fin da agosto dello scorso anno, è resterà aperta fino al prossimo 17 febbraio: ma ora i funzionari dell’istituzione hanno alzato le mani di fronte alle proteste dei cristiani d’Israele, ed hanno deciso di censurare la scultura di Leinonen.

proteste 2

Che è stata coperta da una tenda, ma non rimossa, mentre un cartello avverte che le opere esposte in tutta la mostra potrebbero urtare la sensibilità dei visitatori…

mcjesus 3 you are not banksy di nick stern proteste mcjesus 1 proteste 1