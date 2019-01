"Negli anni Ottanta, nessuno diceva 'Vuoi un drink?". Ti dicevano 'Vuoi una striscia?'"

Tony Pike ha 83 anni. Il suo hotel a Ibiza ha ospitato il libertinaggio sfrenato di celebrità come Freddie Mercury, George Michael, Liam Gallagher e Grace Jones.

TONY PIKE, IL RE DI IBIZA

Estratti dall'intervista a Tony Pike di www.vice.com

''- Ero sposato ma uscivo con Grace Jones. Una sera torniamo all'hotel e trovo tutti i vestiti sparsi per i cespugli. Grace mi dice 'Questo è troppo, Tony, chi è stato?'. E io: 'Mia moglie. Non è contenta della nostra tresca. Grace Jones è stata 'the best fuck of my life', la migliore scopata della mia vita. Aveva così tanta energia.

- Ora ho 83 anni e ho fatto sesso con più di 3mila persone. Sono un dipendente dal sesso ma non me ne vergogno. Sono nato con una deformazione dell'aorta. Il che vuol dire che il mio cuore pompa due litri di sangue in più al minuto. Un uomo in media pompa cinque litri al minuto, io sette. E dove vanno quei due litri in più? Nel mio cazzo. Non è colpa mia. Era sempre dritto.

- Ho fatto l'amore con degli uomini, ma non sono gay. Qui abbiamo girato il video ''Club Tropicana''. Se ho avuto esperienze con George? Più o meno…hehehe. C'era molto amore tra me e lui, era un bravo ragazzo e non si rendeva conto di essere una star, cosa che lo rendeva ancora più una star.

- In questo posto sono successe molte cose, e pochissime posso raccontarle. È complicato gestire la questione della droga. Se avessi detto di no alle droghe, i clienti se ne sarebbero andati. Un esempio è [omissis], un personaggio molto famoso, mi disse: ''Devi procurarmi della coca, 5 grammi al giorno, qualità top''. Allora sono andato dal capo della polizia, gli ho detto 'voglio procurare cocaina a uno dei miei ospiti'. 'Se lo fai, ti dovrò mettere in galera. Chi è?'. Io gli dico il nome [omissis] e il capo della polizia disse 'lo conosco…vattene e non me ne parlare più'. Così gli garantii 5 grammi di coca al giorno''

- Non sono una persona speciale, ma sono diverso. Per me la chiave della felicità è la libertà assoluta''

VIDEO - ''CLUB TROPICANA'', GIRATO AL PIKES HOTEL (CON TONY PROTAGONISTA)

LA BIOGRAFIA DI TONY PIKE

‘Mr Pikes: The Story Behind The Ibiza Legend – Tony Pike with Matt Trollope’ è il libro che racconta genesi, storia e leggenda di Tony Pike, che nel 1978 diede vita al Pikes Hotel di Ibiza, ricavato da una fattoria o meglio da quello che restava da una fattoria priva di qualsiasi cosa, dall’elettricità ai sanitari. In breve tempo lo trasformò in uno dei primi esemplari al mondo di boutique e design hotel, anche e soprattutto perché frequentato da celebrities quali George Michael, Freddie Mercury, Julio Iglesias e Grace Jones: la sua fama divenne planetaria nel 1983, quando fu scelta come location del video ‘Tropicana’ degli Wham!

Tra le tante frasi di Tony Pike contenute nel libro e che meritano di essere ricordate, ne scegliamo una: “La gente mi chiama leggenda, ma io ho sempre cercato di non includermi in questa categoria. Nella mia vita non ho mai fatto niente per diventare famoso. Ho sempre soltanto cercato di divertimenti e di avere il meglio dalla mia vita, dopo un inizio non certo facile; mi sono ritrovato il boss di qualcosa che non avrei mai immaginato di poter creare”. Cosi si dice e soprattutto così si fa.

DOVE È STATO AMBIENTATO IL VIDEOCLIP DI CLUB TROPICANA DI GEORGE MICHAEL DEGLI WHAM!

Club Tropicana è una canzone degli Wham! uscita nel 1983. Fu scritta da George Michael e Andrew Ridgeley e fa parte dell’album Fantastic.

Il video musicale vede i due protagonisti cantare e ballare in una splendida piscina, tentando di attirare l’attenzione di due turiste.

Non tutti sanno che il video è stato girato al Pyke’s Club di Ibiza, un’antica ‘finca’ spagnola acquistata da un certo Anthony Pike e trasformata in un luogo di culto degli Anni ‘80.

Sull’home page del sito ufficiale dell’hotel tuttora campeggia la foto di un giovanissimo George Michael.

Nelle sue camere si è fatta la storia della vita notturna di Ibiza. L’hotel aveva la fama di luogo di vizi ed eccessi ed era la meta preferita di rockstar e personaggi glamour di passaggio sull’isola.

Qui Freddie Mercury ha celebrato il suo 41esimo compleanno, una festa che è riuscita a fare epoca persino nell’isola delle feste, a cui ha partecipato una lista di personaggi della musica e dello spettacolo senza precedenti.

L’hotel non si trova nei pressi del mare, motivo per cui era considerato molto discreto. La cittadina più vicina è Sant Antoni de Portmany, ma si trova a circa 16 km dalla città di Ibiza.

Nel 2011 l’albergo è stato venduto e ora si chiama Ibiza Rocks House, un boutique hotel di alto livello che ha cambiato completamente filosofia, ma che celebra regolarmente, con eventi, il suo passato leggendario e conserva la memoria di ciò che fu. L’hotel ha solo 26 camere e ospita un ristorante gourmet, il Room 39. È nell’elenco dei cento migliori hotel del mondo secondo Condé Nast, nel 2015 ha vinto il premio per il migliore boutique hotel e negli ultimi anni si è aggiudicato il certificato di eccellenza di TripAdvisor.

LA LEGGENDA DEL PIKES HOTEL IBIZA

Vi apriamo le porte di quello che oggi è l'Ibiza Rock House, solo all'apparenza uno dei tanti hotel di alto livello di Ibiza, perchè in realtà dentro le sue camere si è fatta la storia della vita notturna dell'isola...

La leggenda del Pikes è strettamente legata a quella del suo fondatore, Tony Pike, figura la cui vita si racconta avventurosa e straordinaria già prima del approdo ad Ibiza, a fine anni '70.

Insieme alla moglie e ai due figli, Pikes decide di acquistare un'antica finca, nella campagna vicino a San Antonio, e ricavarvi un hotel.

La conduzione 'familiare' del Pikes Hotel non inganni: sono altri tempi, è l'Ibiza degli '80, e l'hotel si costruisce da subito la fama di luogo di vizi ed eccessi, diventando presto la meta preferita di rockstar e personaggi glamour di passaggio sull'isola.

In un periodo nel quale già prendevano piede la musica da discoteca ed i grandi club, il Pikes offriva un'atmosfera speciale ed un tipo di trasgressione più esclusiva e privata, all'insegna della musica rock e della sua filosofia.

Qui Freddy Mercury ha celebrato il suo 41esimo compleanno, una festa che è riuscita a fare epoca persino nell'isola delle feste, a cui ha partecipato una lista di personaggi della musica e dello spettacolo senza precedenti.

La vicenda del Pikes si chiude con la sua vendita, e dal 2011 è l'Ibiza Rocks House, un hotel di alto livello, che ha certo cambiato filosofia, ma che celebra regolarmente con eventi il suo passato leggendario e conserva la memoria di ciò che fu.

La struttura ospita anche un ristorante che si è ricavato un'ottima reputazione sull'isola: il Room 39.

Se volete visitare e rendere omaggio a questo vero e proprio luogo di culto, potete anche venire a bere qualcosa in uno dei due bar dell'hotel, godendovi la bellezza della campagna ibizenca ed un drink a bordo piscina, naturalmente con la musica rock in sottofondo.

