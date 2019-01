“VOLETE RIMETTERVI IN FORMA DOPO LE ABBUFFATE NATALIZIE? FATE SESSO” – LA SESSUOLOGA ROSAMARIA SPINA: “FARLO ALMENO 2-3 VOLTE A SETTIMANA È IL MIGLIOR RIMEDIO PER PERDERE IL PESO ACCUMULATO” – “L’ATTIVITÀ SESSUALE È COME UNA SEDUTA IN PALESTRA MOLTO INTENSA. PRODUCE ANDRENALINA E GENERA ENDORFINE. LA POIZIONE PER BRUCIARE PIÙ CALORIE È…”

Da I Lunatici Radio2

sesso a natale 4

La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

La sessuologa ha raccontato come il sesso possa rappresentare un ottimo metodo per perdere il peso accumulato nel corso del periodo natalizio: "Fare l'amore fa sicuramente bruciare calorie. I primi giorni dell'anno sono spesso concilianti per del buon sesso, perché la tensione accumulata durante le festività inizia ad abbassarsi, amici e parenti riprendono la propria strada e la coppia riesce a ritrovarsi. Il sesso è un ottimo mezzo per mantenersi in forma, non solo fisicamente ma anche mentalmente e psicologicamente.

LA SESSUOLOGA ROSAMARIA SPINA

L'attività sessuale fa bruciare molte calorie, come una seduta in palestra molto intensa. Produce molta adrenalina e genera anche le endorfine, i neurotrasmettitori che producono senso di benessere. Facendo una sorta di tabella, diciamo che facendo sesso tre volte a settimana per due o tre settimane, si perdono i chili accumulati nel corso delle feste di Natale, abbinando l'attività amorosa ad una corretta alimentazione".

La dottoressa Spina ha spiegato poi quali possono essere le posizioni in cui è possibile bruciare più calorie: "La posizione del missionario è più impegnativa per l'uomo che per la donna, con una posizione del genere l'uomo lavora di più e sollecita diversi muscoli, l'addome, i glutei, le braccia, il quadricipite. In questo caso la donna fa ben poco, quindi è una posizione utile per lui e poco per lei.

sesso e cibo 2

Con la donna sopra, invece, la stessa ha molta più possibilità di bruciare energie. Lei comanda il gioco ed ha la maggior parte del movimento da svolgere. Con queste due posizioni non si sbaglia mai. Sono importanti in realtà anche i preliminari. Nella fase dell'orgasmo si consuma pochissimo, si produce energia con i preliminari, anche senza fare evoluzioni strane o particolari. Il fatto che ci si senta coinvolti dal punto di vista emotivo e psicologico facilita molto il bruciare una serie di calorie che poi possono essere ulteriormente intensificate durante l'attività sessuale vera e propria".