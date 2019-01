21 gen 2019 11:54

MI AVANZA UN PEZZO - UNA ANTROPOLOGA EVOLUZIONISTA AMERICANA RIVELA QUALI SONO LE 9 PARTI DEL NOSTRO CORPO CHE SERVIVANO PER SVOLGERE FUNZIONI CHE OGGI NON SONO PIÙ NECESSARIE – TRA LE "STRUTTURE VESTIGIALI" PIÙ FAMOSE PER LA LORO INUTILITÀ CI SONO L'APPENDICE, I DENTI DEL GIUDIZIO, I CAPEZZOLI MASCHILI E…