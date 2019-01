QUEL VIRUS CHIAMATO AMORE – NELLE DONNE L'INNAMORAMENTO PRODUCE DEI CAMBIAMENTI NEL SISTEMA IMMUNITARIO, COME QUANDO COMBATTE UN VIRUS: UN NUOVO AMORE ATTIVA I GENI CHE PRODUCONO L'INTERFERONE, UNA PROTEINA RILASCIATA PER CERCARE DI CONTRASTARE LE INFEZIONI – LA SCOPERTA PERMETTERÀ DI “MISURARE” SE UNA PERSONA È REALMENTE INNAMORATA…

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

Essere «malati d'amore» è molto più che una semplice emozione, ma potrebbe indicare una vera e propria condizione fisiologica, quantomeno per le persone di sesso femminile.

A sostenerlo sono gli scienziati dell'Università della California di Los Angeles che, analizzando in un arco temporale di due anni i campioni di sangue di 47 donne che avevano iniziato una nuova relazione sentimentale, hanno scoperto che l'innamoramento produceva dei cambiamenti nel sistema immunitario simili a quelli che si verificano quando l'organismo tenta di combattere un virus.

Il meccanismo

Il nuovo amore attivava infatti i geni per produrre l'interferone, una proteina solitamente rilasciata per cercare di contrastare le infezioni. «L'innamoramento non è accompagnato solo da cambiamenti psicologici ma anche fisici - si legge nel report dello studio, pubblicato sul numero di febbraio della rivista Psychoneuroendocrinology - e i nostri risultati sono coerenti con una regolazione selettiva delle risposte immunitarie innate alle infezioni virali e forniscono informazioni sui correlati immuno-regolatori di una delle esperienze chiave nella vita umana».

Si potrà misurare quanto si è innamorati?

Stando ad alcune ricerche precedenti, col passare del tempo e il progredire della relazione in un rapporto stabile, i cambiamenti psicologici associati all'amore, come pure i correlati biologici, possono attenuarsi e i dati dello studio statunitense sembrerebbero confermarlo: nei casi in cui la fiamma della passione amorosa ha iniziato ad affievolirsi, si è infatti registrata una diminuzione nei livelli di interferone femminile, il che lascia supporre che un giorno potrebbe pure essere possibile "testare" se una persona è realmente innamorata, nonché misurare l'intensità della sua emozione amorosa.

Resta ora da capire se le medesime reazioni immunitarie avvengono anche per gli uomini o se questo tipo di esperienza è solo una prerogativa delle donne.

