SANO È BELLO - L’OMS HA STILATO UNA LISTA DI CONSIGLI CHE AIUTI LA GENTE A SEGUIRE “UNA DIETA SALUTARE ED EQUILIBRATA" -PAROLA D’ORDINE È AVERE UN’ALIMENTAZIONE PIÙ VARIA POSSIBILE, RIDURRE DRASTICAMENTE SALE E ZUCCHERO E LIMITARE IL CONSUMO DI ALCOL – OCCHIO ANCHE AI GRASSI “TRANS” CHE…

Da "tg24.sky.it"

pomodoro

Basta abbuffate, con l’anno nuovo ci si rimette in riga. È questa una delle promesse più comuni del periodo natalizio, capace di mettere alla prova la linea di molte persone. Lo sa bene anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che approfitta dei giorni successivi al Natale per stilare una lista di consigli che aiuti la gente a seguire “una dieta salutare e equilibrata” che possa “portare molti benefici nel 2019 e oltre”.

Si tratta di accorgimenti relativamente semplici, ma capaci di influenzare la capacità del corpo umano di combattere infezioni e lo sviluppo di condizioni quali diabete o obesità: si va dalla riduzione di sale e zucchero a un’alimentazione che richiede varietà.

mais

Variare è importante

È infatti importante, in primis, che la dieta sia fatta da svariati alimenti che contengano tutte le sostanze nutritive necessarie, non presenti in un singolo cibo. L’Oms suggerisce di alternare alimenti base come grano, mais, riso e patate, da abbinare a legumi, carne e pesce, oltre a frutta e verdure fresche. Meglio inoltre il cibo integrale per i pasti e senza sale, zucchero o grassi per gli snack.

Occhio al sale

Proprio il sale è uno dei temi toccato dall’Oms: l’eccesso può infatti aumentare il rischio di malattie cardiovascolari e sono ancora molte le persone che consumano circa il doppio di quanto consigliato, ovvero un semplice cucchiaino da tè.

sale 1

Molti alimenti, soprattutto i condimenti, sono spesso già abbondantemente salati e non necessitano di ulteriori aggiunte. Inoltre, il palato è solitamente adattabile e basterà iniziare a utilizzare meno sale perché propri gusti personali cambino, aiutando anche la salute.

Bocciati i grassi ‘trans’

L’Oms cerchia di rosso anche altre sostanze contenute negli alimenti, come i grassi, soprattutto quelli ‘trans’, pericolosi per l’organismo. In questo ambito, olio di semi di soia, di girasole o di mais sono da preferire a burro e strutto, mentre la cottura al vapore è meglio della frittura. Carni e pesci bianchi contengono meno grassi delle carni rosse, ma è importante più in generale evitare ogni tipo di cibo trattato.

BURRO

Tenere sotto controllo lo zucchero

Così come il sale, anche lo zucchero va tenuto attentamente sotto controllo, in modo particolare per i bambini: oltre all’obesità, può incrementare il rischio di altri problemi cronici. È dunque fondamentale tenere conto degli zuccheri già contenuti nei cibi o nelle bevande che si consumano, specialmente nei drink o nei succhi già preparati.

alcol e salute 5

Ridurre il consumo di alcol

Infine, bocciato anche l’alcol per cui secondo l’Oms “non esiste un livello sicuro di consumo”. Riconoscendo la presenza della sostanza in molte culture, tuttavia, il consiglio è di ridurne al minimo l’assunzione, oltre a evitarla totalmente in caso di gravidanza, allattamento, guida e utilizzo di macchinari, trattamenti antibiotici. “Ricorda: un minore consumo alcolico - scrive l’Oms - è sempre meglio per la salute e non bere è del tutto normale”.

