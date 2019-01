LA SVELTINA DI MAMMA E PAPÀ – PER LE COPPIE DI GENITORI IL TEMPO DEL SESSO SI RIDUCE A DUE MINUTI E 15 SECONDI. IL SONDAGGIO DEL SITO “CHANNELMUM”: PER MANTENERE VIVA LA PASSIONE, MEGLIO UNA SVELTINA CHE NIENTE – UNA COPPIA SU DODICI DEDICA A UN RAPPORTO COMPLETO UN TEMPO INFERIORE AL MINUTO, E PIÙ DI UN QUARTO NEPPURE SI SPOGLIA – LO “SPREAD” SESSUALE TRA UOMINI E DONNE…

Da www.stile.it

Solo due minuti e quindici secondi: sarebbe questo il “tempo dell’amore” per una coppia di genitori. Ma c’è anche una coppia su dodici che ha ammesso di dedicare a un rapporto completo un tempo addirittura inferiore al minuto. Più di un quarto, esattamente il 26%, non si preoccupa nemmeno di spogliarsi. Così da risparmiare tempo. Mentre il 27% si avvale di sex toys per “accelerare la sveltina”.

Anche la sveltina veloce dà piacere. O no?

A sostenere questi numeri, il sondaggio del sito di genitori ChannelMum.com. Ebbene, secondo tale ricerca, il 71% delle mamme e dei papà punta alla sveltina per mantenere viva la passione. Nonostante questo dato, quasi la metà (47%) dei padri afferma che la loro vita sessuale è addirittura migliorata. Ma solo il 29% delle mamme è d’accordo. E un terzo degli intervistati ammette anche che deve “cogliere ogni opportunità” per godere di un momento di passione.

Lo studio, che ha coinvolto 1.776 genitori, ha anche sottolineato un enorme divario tra uomini e donne in fatto di “stimolazione mentale”. Un padre su otto invia immagini intime alle proprie partner. Con il 35% di questi che chiede all’altra metà di rispondere con la stessa merce. Invece le donne ritengono più sexy il proprio uomo tra fiamme e fornelli. O, magari, in veste di massaggiatore, per un bel massaggio alla schiena, desiderato da metà delle donne interrogate.

I ricercatori hanno anche scoperto il luogo più popolare per una sveltina. Il 42% dei genitori ha menzionato la stanza dei giochi o il soggiorno. Ovviamente quando i bambini non ci sono. Un quarto, invece, opta per la doccia. Mentre uno su cinque blocca, con un bullone o con la chiave, la camera da letto e il bagno.