VIDEO CHOC: UN ESPERIMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE INGLESE METTE A CONFRONTO LE SOSTANZE TOSSICHE DELLE SIGARETTE TRADIZIONALI CON IL VAPORE DI QUELLE ELETTRONICA – ECCO COME SI RIDUCONO I POLMONI DEI FUMATORI

esperimento choc sigarette tradizionali vs. sigarette elettroniche 13

Da www.repubblica.it

Questo esperimento realizzato dal Dipartimento della Salute inglese - di cui vi proponiamo la parte principale - mette a confronto le sostanze tossiche e il catrame inalato da un fumatore medio di sigarette tradizionali, in un mese, con il vapore inalato nello stesso arco di tempo da chi fa uso di sigarette elettroniche.

polmoni e sigarette

L'esperimento condotto da John Newton, studioso della prestigiosa University College di Londra con esperienza nel campo della disintossicazione dalla nicotina, mette in luce come il vapore delle sigarette elettronica provochi un danno inferiore del 95% rispetto a quello causato dalle sigarette tradizionali.

