26 lug 2018 13:55

ALFREDO ALTAVILLA, DEFENESTRATO DA JOHN ELKANN, NON RISCHIA DI RIMANERE DISOCCUPATO. GIÀ ALL’EPOCA, GENTILONI GLI PROPOSE DI ASSUMERE LA GUIDA DI FINMECCANICA/LEONARDO. LUI RISPOSE DI NO PERCHÉ CONVINTO DI AVERE UN FUTURO IN FCA – CADUTO IN DISGRAZIA GUBITOSI, ORA CIRCOLA LA VOCE CHE POSSA PRENDERE LA POLTRONA DI GENISH IN TIM