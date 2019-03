E ALLORA METTI LE VIRGOLETTE… - TATÒ SMENTISCE LA SEPARAZIONE CON SONIA RAULE: ''NON AVEVO SCRITTO IL NOME DELL'AUTORE NEL POSTARE DUE VERSI BELLISSIMI DI W.H.AUDEN, IN MEMORIA DEL SUO SCOPARSO COMPAGNO. QUALCUNO CHE NON CONOSCE LA POESIA…'' - LO DOVREBBE DIRE AI SUOI AMICI DI FACEBOOK, CHE HANNO COROLLATO IL SUO POST SENZA VIRGOLETTE NÉ AUTORE CON UNA SERIE DI COMMENTI INEQUIVOCABILI

FRANCO TATO ANNUNCIA LA FINE DEL SUO AMORE SU FACEBOOK

Post di Franco Tatò:

Avendo dimenticato di scrivere il nome dell'autore nel postare due versi bellissimi di W.H.Auden, in memoria del suo scomparso compagno, qualcuno che non conosce

la poesia, ha pensato mi riferissi a mia moglie. Confermo che non ci stiamo separando...

I COMMENTI AL SUO POST PRECEDENTE:

I thought that Love would last forever, I was wrong

Attilio Lioi Omnia fert aetas ..

Francesca Gigante Nulla è per sempre.

Annella Andriani Sei abbastanza grande per sapere che tutto quello che inizia ha una fine. ?

Tonino Isopi Ogni inizio comincia da una fine.

Roberta Pinna Nihil mutamentum certior !

Pierre Zucchi The one not for ever is Life!

Emanuela Angeletti Un motivo per ricominciare.......

franco tato

Annamaria Sensorini Si sta malissimo ... cercare distrazioni a tutti i costi ... e poi bisogna cercare di dormire bene per affrontare la giornata ... sono banalità che sappiamo tutti ma ogni volta che succede ci si sente smarriti come fosse la prima volta

Arturo Bonsignore π?ντα ?ε?

Animo!

