ALTRO CHE FUGA DEI CERVELLI, DALL’ITALIA FUGGONO I CAPITALI – OLTRE 11 MILIARDI DI EURO SONO USCITI DAL PAESE PER FINIRE NELLE BANCHE SVIZZERE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE E LE ELEZIONI POLITICHE: COLPA DELLO SPREAD, DELL'INCERTEZZA PER LE MISURE ECONOMICHE E DELLO SPETTRO DI UNA PATRIMONIALE CHE ALIMENTANO LA SFIDUCIA DEI RISPARMIATORI

Lodovica Bulian per “il Giornale”

soldi in svizzera 7

La fuga dei capitali nell' era del governo gialloverde non è più un sospetto attribuito dai grillini a presunti complotti dei poteri forti. Ma è certificata dalla Bri, la Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea.

Oltre 11 miliardi di euro sono usciti dall' Italia e sono finiti in Svizzera, prevalentemente in Ticino, tra il terzo trimestre 2017 ed il primo semestre 2018, proprio durante la campagna elettorale delle Politiche.

La metà principale è appunto il Canton Ticino, con 13,7 miliardi di dollari finiti nelle banche elvetiche. «Con il perdurare delle difficoltà e delle discussioni sul piano finanziario fra Roma e l' Unione europea- ha detto al Corriere del Ticino il presidente dell' Associazione Bancaria Ticinese, Franco Citterio - l' interesse per i depositi in Svizzera è ancora attuale e ci sono continue richieste di informazioni per l' apertura di un conto nel nostro Paese».

soldi in svizzera 4

Il ritorno dei capitali italiani è una boccata d' ossigeno visto che con la caduta del segreto bancario - il muro che faceva della Svizzera il paradiso dei flussi neri di denaro - aveva fatto perdere solo nel Canton Ticino 240 posti di lavoro.

Senza segreto era diventato meno attraente. Lo spread, l' incertezza per le misure economiche, e lo spettro di una patrimoniale hanno fatto riscattare la corsa agli sportelli oltre confine nella speranza di trovare un porto sicuro per i propri risparmi, al riparo dall' instabilità.

soldi in svizzera 2

In questa emigrazione finanziaria, la Svizzera non è l' unica meta. Sulla cartina dei rifugi sicuri agli occhi degli italiani è cerchiata in rosso anche l' Austria.

Appena oltre la frontiera con l' Italia cresce il pellegrinaggio di italiani che negli ultimi mesi si stanno rivolgendo alle banche austriache per aprire conti correnti in valute estere e non solo.

soldi in svizzera 1

Qui il picco dei depositi italiani c' è stato a giugno, col governo Conte appena entrato a Palazzo Chigi. I risparmi provenienti dal Belpaese hanno superato il miliardo di euro, arrivando a toccare quota 1,4.

soldi in svizzera 6 soldi in svizzera 5 soldi in svizzera 3