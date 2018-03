ATTACCATI A STA CHIP - TRUMP BLOCCA L’ACQUISIZIONE DELLA CALIFORNIANA QUALCOMM DA PARTE DI BROADCOM (SINGAPORE): ‘MOTIVI DI SICUREZZA NAZIONALE’ - L’OPERAZIONE DA 117 MILIARDI DI DOLLARI AVREBBE CREATO UN NUO GIGANTE MONDIALE NEI MICROCHIP, MA UN DECLINO DI QUALCOMM AVREBBE AVVANTAGGIATO LE AZIENDE DELL’HI-TECH CINESE

Marco Valsania per www.ilsole24ore.com

donald trump con il ceo di broadcom hock tan

Donald Trump ha bloccato il tentativo di acquisizione di Qualcomm da parte della Broadcom di Singapore, adducendo ragioni di «sicurezza nazionale». L’operazione da 117 miliardi di dollari avrebbe dato vita a un nuovo gigante globale nei microchip e rappresentato per valore un record assoluto nel settore tecnologico.

L’intervento del presidente degli Stati Uniti è stato insolito perché preventivo: non ha aspettato il parere della speciale Commissione sugli investimenti esteri, anche se questa aveva indicato nelle ultime ore che una raccomandazione negativa era imminente. In una lettera ai legali di Broadcom, la Commissione Cfius aveva affermato domenica che le sue indagini confermavano le preoccupazioni di sicurezza nazionale per l’acquisizione. In più la missiva accusava Broadcom di aver violato condizioni cautelative poste dalle autorità nel continuare a perseguire attivamente Qualcomm.

broadcom qualcomm

A rendere particolarmente delicata la fusione è la corsa verso nuove generazioni di microprocessori wireless e il timore che produttori statunitensi quali Qualcomm possano perdere competitività sotto proprietà straniera. Un declino di Qualcomm potrebbe inoltre avvantaggiare leader cinesi dell’hi-tech. Già lo scorso settembre Washington aveva bocciato un’acquisizione nei semiconduttori, il deal proposto un fondo di private equity di Pechino per la Lattice Semiconductor.

qualcomm

Trump, firmando il suo ordine presidenziale contro Broadcom, ha ieri sera affermato che «il proposto takeover di Qualcomm da parte dell’acquirente è vietato, e qualunque sostanzialmente equivalente merger, acquisizione, o takeover, sia diretto che indiretto, viene vietato». Broadcom aveva cercato di ovviare agli ostacoli provando a trasferire il proprio quartier generale negli Stati Uniti, operazione che di recente stava subendo un’accelerazione. Tutto vano, da quello che si può vedere.

settori di broadcom e qualcomm QUALCOMM SNAPDRAGON PROCESSORE PER SMARTPHONE broadcom qualcomm