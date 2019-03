IL CAR SHARING DA MILIONARI - ORMAI CHIUNQUE PUÒ GUIDARE UNA ASTON MARTIN O UNA FERRARI PER UN GIORNO. LE VETTURE DI LUSSO SI POSSONO PRENOTARE PER TELEFONO O SUL SITO. PRIMERENT HA TRE SEDI IN ITALIA (ROMA, MILANO, FIRENZE) MA RAGGIUNGE IL CLIENTE OVUNQUE. ''UN NOSTRO AUTISTA PORTERÀ L' AUTO IN QUALSIASI ANGOLO DEL PAESE''

Stefania Aoi per “la Repubblica – Affari e Finanza”

SAVERIO CASTELLANETA

Il sogno di guidare una Aston Martin o una Ferrari, oggi, è a portata di molte più persone che in passato. Perché queste auto, adesso, possono essere noleggiate anche per una giornata.

«E anche se i nostri principali clienti sono uomini in viaggio per affari che non vogliono rinunciare al piacere di guidare una bella macchina, quasi chiunque ormai può prenderne una», racconta Saverio Castellaneta, amministratore delegato della società Primerent, che dà in rent a car auto di alta gamma.

Quell' oggetto di desiderio prima irraggiungibile per i più oggi è alla portata di carta di credito. «E il servizio è sempre più richiesto, - assicura l' ad - tanto che la nostra azienda ha visto il suo fatturato crescere del 25 per cento tra il 2017 e 2018, arrivando a 5 milioni di euro, e ora conta di chiudere il 2019 segnando un aumento di un altro 30 per cento».

Controllata della Prime srl, di proprietà dello stesso Castellaneta e di Guido Formilli Fendi, figlio della stilista Franca Fendi, la società adesso sta per aprire nel cuore di Milano, in Corso Sempione 28, una boutique esclusiva dove scegliere l' auto più adatta al proprio stile, alle proprie esigenze e alle occasioni della vita. Il personale, specializzato, accoglierà e accompagnerà i clienti alla scoperta dell' ampia proposta del parco auto.

In vetrina ci saranno i modelli più gettonati: Ferrari, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Maserati, Audi, Bmw, Jaguar, Bentley, Aston Martin. Questi solo alcuni dei marchi a disposizione degli ospiti della Primerent Boutique, attenta anche all' aspetto ecosostenibile grazie a vetture di alta gamma a basso impatto ambientale. «Ma poi il nostro cliente potrà scegliere su 200 auto di alta gamma. Solo l' anno scorso ne avevamo appena 165».

La boutique di Primerent è stata voluta perché è importante poter vedere con i propri occhi l' auto dei sogni. L' ambiente che accoglie i visitatori è stato realizzato su progetto di Riccardo Foriini di WundercameraLab e Fabrizio Gmppini, rispettivamente direttore artistico e architetto, e ha un design contemporaneo dalle superflci pulite, spazi luminosi.

Si tratta di una sorta di salotto che si rifà a una purezza orientale per via delle linee e dei materiali «Qui offriremo un servizio su misura. Oltre al modello di auto il cliente da noi potrà scegliere il colore dell' auto, la categoria».

Le vetture di lusso si potranno anche prenotare per telefono o sul sito internet. Se l' azienda, fondata a Roma nel 2006, ha oggi tre sedi in Italia (Roma, Milano, Firenze) e diversi hub strategici, raggiunge però il cliente ovunque. «Un nostro autista porterà l' auto in qualsiasi angolo del paese. E la consegnerà spiegando nel dettaglio tutte le sue funzioni», racconta Castellaneta. Chi noleggia una supercar potrà anche lasciarla ovunque lungo lo Stivale.

E la Primerent andrà a ritirarla. Gli aneddoti sui clienti sono tantissimi. «C' è chi ha noleggiato una Ferrari per una settimana, ma quando siamo andati a ritirarla in albergo non aveva fatto nemmeno un chilometro. E ancora chi doveva lasciare l' auto a Roma ma ha cambiato programmi. Il suo viaggio si è interrotto prima, un giorno in anticipo, e ce l' ha fatta trovare nel parcheggio di un hotel a Firenze ».

Il successo del modello di business di Primerent sta proprio in questo. «Nel fatto che oggi l' auto in rent a car va di moda e conviene e che noi abbiamo una struttura flessibile, e ci adattiamo alle esigenze di chiunque. Per essere più forti adesso ci siamo anche proposti come fornitore del serviziopcr Hertz Dream Collection». La nuova apertura della boutique, il servizio "tailor made" (quasi di natura sartoriale), si iscrivono all' interno di un piano di crescita nei prossimi anni.

«Per questo abbiamo voluto omaggiare i nostri clienti con uno spazio dedicato - conclude Castellaneta Siamo consapevoli che il noleggio d' auto a medio e breve termine ha, per sua stessa natura, un grande potenziale. I milanesi non tarderanno a cogliere il suo fascino. E noi vogliamo accoglierli nel migliore dei modi».