CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - ECCO I TITOLI CHE FARANNO GUADAGNARE NEL 2018 - OLTRE AI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO E AI VECCHI TECNOLOGICI DIMENTICATI, DALLE FUSIONI BANCARIE POSSONO ARRIVARE PARECCHIE SORPRESE POSITIVE - E SE MILANO SUPERA I 24.500 PUNTI LA CORSA DEL TORO DURERÀ A LUNGO

Buddy Fox per “Libero quotidiano”

«Quant' è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia: di doman non c' è certezza», Lorenzo il Magnifico, magnifico come questo irrefrenabile rialzo. Vi piacerebbe tornare a 9 anni fa, alla giovinezza di questo Toro?

Purtroppo, come nella vita, le occasioni passano, e se non sai riconoscerle, non aspettano, scappano. Oggi siamo al Toro maturo, con tutte le paure dell' età. Ma in questo caso, paura e scetticismo, non faranno altro che alimentare il fuoco di questo rialzo ancora irresistibile. Di seguito trovate le 10 previsioni 2017 (in grassetto), sia il risultato finale. Cosa avevo previsto e com' è andata in realtà:

OK ITALIA: Italia, come canta Bennato, a volte sei un rischio da evitare, o un rapido sempre in ritardo. Ma a volte, come questa, sei un grande sogno da attraversare. Italia, riprovo e rilancio con un certificato sull' indice leva 7, codice: DE000SG409M1. Finalmente l' Italia torna sul podio dei rialzi.

Il certificato, che nel corso dell' anno ha cambiato codice ha avuto rialzi a 3 cifre! Esatto.

RITORNO ALLA MAGNA GRECIA: la Grecia potrebbe aver visto il peggio. Compro Etf sull' indice di riferimento, codice: FR0010405431. La volevano estromettere dall' Euro.

Atene: miglior Borsa d' Europa!

Esatto.

VUOI UN GUADAGNO ASSICURATO? COMPRA LE ASSICURAZIONI: è il momento della riscossa. Scelgo AXA, VITTORIA ASSICURAZIONI, MUENICH RE e GENERALI.

AXA +8%, VITTORIA ASS.

+19%, MUENICH +5%, GENERALI +13%. La media è +11%, il settore europeo ha fatto +10%.

Guadagno assicurato. Esatto.

ENERGIA! Il petrolio tornerà a salire (scordiamoci i massimi), più delle energie alternative. Confermo ALERION e FALCK, aggiungo SAIPEM. ALERION +1%, FALCK +145%, SAIPEM -29%, grazie a Falck abbiamo dato energia al nostro portafoglio! Esatto.

TUTTI CONTRO IL BUND: mi aspetto crescita dell' inflazione e dell' economia, anche europea. Vado al ribasso sul Bund con Etf codice: BUND2S e al rialzo su Europa con ETF codice: SX5E3L.

La crescita c' è, ma l' inflazione manca. Gli Etf short sono in perdita, continuate l' accumulo nel 2018. Sbagliato.

E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE: tutto sull' indice STAR ITALIA, scelgo: ESPRINET, VITTORIA, IT WAY, EUROTECH e PRIMA INDUSTRIE. ESPRINET -41%, VITTORIA +19%, IT WAY -24%, EUROTECH -11%, PRIMA INDUSTRIE +115%.

Media +11%, abbiamo scelto l' indice migliore d' Europa, anche se potevano trovare titoli migliori. Esatto.

SULLE ALI DEL LEONE: le GENERALI spalancheranno i cancelli di Piazzetta Cuccia? L' ebrezza è durata lo spazio di un inverno e poi è sfumata. Sbagliato.

LA GRANDEUR È TORNATA: e la Le Pen fa meno paura. Compro: BOUYGUES, RENAULT, BNP e etf: FR3L.

BOUYGUES +32%, RENAULT +3%, BNP +7%, ETF Francia +32%. Questo nonostante le paure politiche di inizio anno. La Grandeur è tornata! Esatto.

THE GOLDEN AGE: l' età dell' oro delle banche è tornata, compro: MORGAN STANLEY, SOC GEN, BPER e Etf: 3BAL.

MS +26%, SG -4%, BPER -16%, ETF +33%. Avrei dovuto scegliere solo banche Usa o solo l' Etf, niente oro per il mio portafoglio. Sbagliato.

I MAGNIFICI 7: confermatissima BE e poi: VITTORIA, EUROTECH, TENARIS, CARIGE, CEMBRE, RETELIT.

BE +48%, VITTORIA +19%, EUROTECH -11%, TENARIS -20%, CARIGE -70%, CEMBRE +61%, RETELIT +55%. Carige ha rovinato tutto, i 7 samurai non sono stati super. Sbagliato.

L'ANNO CHE VERRÀ

Ecco le 10 previsioni di Buddy Fox per il 2018:

ITALIA PENISOLA DEI TESORI: Ha ragione Alberto Angela. Niente paura né per le elezioni politiche e né per lo Spread. Rilancio su Italia,tra le grandi bellezze "made in Italy" scelgo PRYSMIAN, DIGITAL MAGICS, SALVATORE FERRAGAMO, BANCA MEDIOLANUM + certificato sull' indice cod. isin: LU1490163091;

BITCOIN: È BOLLA? Penso al Blockchain come alla rivoluzione Nasdaq, Old contro New. Dove la Old economy sono le valute tradizionali e la New Economy le valute digitali. Il Blockchain vivrà, ma il Bitcoin?

BANCHE ITALIANE, I GRANDI MATRIMONI. Sono state per anni le cenerentole di Piazza Affari, oggi, dopo un grande make up, sono diventati attraenti. Punto su: UNICREDIT, CARIGE, BPER;

GOD SAVE THE QUEEN.

Mentre tutti scappano da UK, io ci vado e punto su Sterlina, FTSE100 e DIRECTA PLUS.

GRANDI FILM: CANDIDATI ALL'OSCAR: matrimonio FCA (francese o coreana?

), Opa su TWITTER, scalata GENERALI;

VOLATILITÀ, AL LUPO AL LUPO! C'è chi grida per paura che ritorni, e chi come al mercato, urla come richiamo, per farla tornare. Anche per il 2018, assenza di volatilità;

RITORNO DEI MORTI VIVENTI, 3 titoli insabbiati e dimenticati per anni, quest' anno, grazie a potenti ristrutturazione potrebbero vivere grandi rialzi: TISCALI, CHL e RISANAMENTO;

HOTEL CALIFORNIA: Un mondo di tassi bassi, inflazione bassa e azioni. Dall' Hotel California il chek out è ancora lontano.

PIÙ PIR PER TUTTI. Per Piazza Affari i Pir rappresentano la Red Bull: mette le ali! Persino ai mattoni. Titoli preferiti: AEDES, DIGITAL MAGICS, CLABO, VETRYA, DIGITAL360

I MAGNIFICI 7: i 7 samurai del mio portafoglio: BE (confermatissima), TWITTER, PRYSMIAN, DIRECTA PLUS, FCA, CARIGE, DIGITAL MAGICS Se il FTSEMIB supererà quota 24.500 inizierà una cavalcata al rialzo. Che fare in quel caso? Ancelotti per motivare i suoi successi disse: «Il mio segreto, fare meno danni che posso». Dovesse partire la grande corsa, non toccate e lasciate fare tutto al Toro.