LE PRIME IMMAGINI DI IPHONE XI 1

Sembra prematuro parlare della prossima generazione di smartphone Apple, ma quelle che trovate in questa notizia potrebbero essere le prime immagini di iPhone XI 2019! Nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio ufficiale, che dovrebbe avvenire sempre nel mese di Settembre, due fonti hanno confermato che questo potrebbe essere uno dei design scelti.

nuovi iphone xs

Come si può vedere, iPhone XI 2019 avrà una nuova zona posteriore che in parte richiamerà i vecchi modelli (iPhone X e iPhone XS) ma che evolverà per via delle nuove caratteristiche. Apple infatti dovrebbe integrare non due ma ben tre fotocamere posteriori in iPhone XI 2019.

A riportare la notizia è stato il sito Digit in collaborazione con OnLeaks ma anche Ice Universe (altro leaker noto) ha confermato le indiscrezioni. Nonostante tutto ci troviamo di fronte a un design Engineering Validation Test (EVT) che potrebbe subire variazioni prima del lancio effettivo del prodotto.

LE PRIME IMMAGINI DI IPHONE XI

Il problema a cui si sarà trovata di fronte Apple è stato quello di poter integrare più di due fotocamere senza però far assomigliare iPhone ad altri smartphone Android. iPhone XI 2019 non dovrebbe così avere una sezione per fotocamere quadrata ma centrale, perché ricorderebbe Huawei Mate 20, mentre lasciarle in verticale potrebbe essere un problema per la capacità della batteria.

IPHONE XS E XS MAX

Anche nel 2019 ci saranno tre modelli differenti di iPhone: un sostituto di iPhone XR, uno di iPhone XS e uno per iPhone XS Max. Non è ancora chiaro come verrà modificata la strategia dopo le problematiche in borsa e nelle vendite sul finire del 2018, ma iPhone XI 2019 potrebbe aver nuove funzionalità che lo differenzieranno dai modelli Android.

IPHONE XS