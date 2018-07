23 lug 2018 12:37

FCA PERDE I PEZZI - ALFREDO ALTAVILLA, RESPONSABILE DELL'AREA EMEA HA RASSEGNATO LE DIMISSIONI DAL GRUPPO - LA NOTIZIA NON È STATA CONFERMATA UFFICIALMENTE DALL'AZIENDA - ALTAVILLA ERA UNO DEI MANAGER IN CORSA PER LA SUCCESSONE DI SERGIO MARCHIONNE E HA DECISO DI LASCIARE DOPO LA SCELTA DELL'AZIENDA DI MIKE MANLEY