FLASH! - I BENETTON, SOCI DI GENERALI, NON HANNO TROVATO UN ACCORDO AL LORO INTERNO PER FARE UN'ALLEANZA CON DEL VECCHIO E CALTAGIRONE - RINVIATA A UN PROSSIMO FUTURO LA BATTAGLIA PER LA CONQUISTA DEL LEONE DI TRIESTE...-
FLASH! - I BENETTON, SOCI DI GENERALI, NON HANNO TROVATO UN ACCORDO AL LORO INTERNO PER FARE UN'ALLEANZA CON DEL VECCHIO E CALTAGIRONE - RINVIATA A UN PROSSIMO FUTURO LA BATTAGLIA PER LA CONQUISTA DEL LEONE DI TRIESTE...-
FLASH! ALLE ''IENE'' IN QUESTO MOMENTO GOTTI TEDESCHI PARLA DI QUEL ''CESSO'' DI ANTONVENETA, DEI CONTI DELLO IOR PER TANGENTI E FONDI NERI, ''IO NON HO MAI SAPUTO I NOMI DI QUEI CONTI. NON VOLEVO FARE LA FINE DI MINO PECORELLI. CHI SA I NOMI, MUORE'' - DAVID ROSSI PRIMA DI MORIRE AVEVA COMPRATO CASA E LA STAVA RISTRUTTURANDO CON LA DITTA CHE FACEVA I LAVORI PER LO IOR E LA CHIESA. FINO A SIENA...COME MAI?
TENSIONI NELLA PRIMA LINEA MANAGERIALE DI UNICREDIT - IL RESPONSABILE CORPORATE PER L’ITALIA DELLA BANCA, GIOVANNI RONCA, SAREBBE IN USCITA PER CONTRASTI CON JEAN PIERRE MUSTIER - IL MESE SCORSO L’AMMINISTRATORE DELEGATO FRANCESE HA RINNOVATO LA PRIMISSIMA LINEA IGNORANDO I DUE RESPONSABILI DELL'ITALIA
IL CAR SHARING DA MILIONARI - ORMAI CHIUNQUE PUÒ GUIDARE UNA ASTON MARTIN O UNA FERRARI PER UN GIORNO. LE VETTURE DI LUSSO SI POSSONO PRENOTARE PER TELEFONO O SUL SITO. PRIMERENT HA TRE SEDI IN ITALIA (ROMA, MILANO, FIRENZE) MA RAGGIUNGE IL CLIENTE OVUNQUE. ''UN NOSTRO AUTISTA PORTERÀ L' AUTO IN QUALSIASI ANGOLO DEL PAESE''
IL BISCIONE CAMBIA PELLE: ENTRO LUGLIO UN PARTNER EUROPEO - COME DAGO-ANTICIPATO, MEDIASET È IN FIBRILLAZIONE: DOPO LE NOZZE COMCAST-SKY È CHIARO COME IL MERCATO SIA DIVENTATO UN AFFARE DA GRANDI. ''DOBBIAMO CAMBIARE PASSO E DIMENSIONE'', HA AMMESSO PIER SILVIO, CHE CON LA SORELLA MARINA HA TENUTO I SOLDI IN CASSA PER OPERAZIONI STRAORDINARIE. DI AZIENDE CON CUI FONDERSI È PIENO, IL PROBLEMA È SEMPRE QUELLO: DOPO, CHI GOVERNA?