FLASH! - IL FAVORITO A PRENDERE IL POSTO DI MARCHIONNE IN FCA E' IL FIDO ALFREDO ALTAVILLA - L'IMPULLOVERATO POTREBBE DIVENTARE VICE-PRESIDENTE ESECUTIVO MANTENENDO IL RUOLO DI PRESIDENTE...-
FLASH! - IL FAVORITO A PRENDERE IL POSTO DI MARCHIONNE IN FCA E' IL FIDO ALFREDO ALTAVILLA - L'IMPULLOVERATO POTREBBE DIVENTARE VICE-PRESIDENTE ESECUTIVO MANTENENDO IL RUOLO DI PRESIDENTE...-
HOLLYWOOD PISCHELLA - AGLI OSCAR SARÀ UNA GUERRA TRA VECCHI E GIOVANI: MERYL STREEP CONTRO SAOIRSE RONAN, FRANCES MCDORMAND CONTRO MARGOT ROBBIE, GARY OLDMAN CONTRO THIMOTHEE CHALAMET, 19ENNE PROTAGONISTA DI ‘CHIAMAMI COL TUO NOME’ E STRONZETTO IN ‘LADY BIRD’. E TRA I VENTENNI CANDIDATI C’È ANCHE DANIEL KALUUYA, CHE SPIAZZA TUTTI NELL’OTTIMO ‘GET OUT’
DROGA. LA QUESTIONE DIMENTICATA DALLE ELEZIONI 2018 – GIULIO MAIRA, NEUROCHIRURGO, CANDIDATO PER CIVICA POPOLARE: ‘’NON ESISTONO DROGHE LEGGERE O PESANTI MA TUTTE LE DROGHE, COSÌ COME L’ALCOOL, POSSONO PROVOCARE DANNI PERMANENTI AL CUORE E AL CERVELLO, SOPRATTUTTO SE ASSUNTI IN ETÀ GIOVANE’’
UN MINCIONE CHE GRAFFIA CARIGE - ESCLUSO DAL CDA, IL FINANZIERE VUOLE SFERRARE L’ATTACCO A MALACALZA. SI È ALLEATO CON ALTRI FONDI CHE, IN MODO DISCRETO, HANNO APPROFITTATO DEL PREZZO BASSO DELLE AZIONI DELLA BANCA E OGGI POTREBBERO PORTARE IL FRONTE RIBELLE VICINO AL 30%
UNO STATO NON A MISURA D’OMO - PATENTE SOSPESA PERCHÉ GAY, I MINISTERI DELLA DIFESA E DEI TRAPORTI DOVRANNO DARGLI 100MILA EURO DI RISARCIMENTO - IL 35ENNE ALLA VISITA DI LEVA AVEVA RIVELATO DI ESSERE OMOSESSUALE
IN MINO VERITAS! RAIOLA: "DONNARUMMA? FOSSE PER ME DOVREBBE ANDAR VIA DAL MILAN" – POI APRE AL RITORNO IN ITALIA DI BALOTELLI: "VALE 100 MILIONI, È A PARAMETRO ZERO, QUINDI UN AFFARE...HO GIA’ PARLATO CON JUVE,ROMA, NAPOLI E INTER – LA STOCCATA A INFANTINO: "NON BASTA CONTORNARSI DI GRANDI EX CAMPIONI PER CAMBIARE LE COSE"
CAFONALINO - ALLA CONVENTION "THE ART OF THE INK" A ROMA ARRIVANO 150 TRA LE PIÙ APPREZZATE TATUATRICI - GETTONATISSIMA IRENE GIPSY DA MONTEROTONDO: PER UN SUO TATUAGGIO C’È UNA LISTA DI ATTESA DI SEI MESI PER UN COSTO CHE VA DAI 500 AI 700 EURO - “MI ISPIRA CARTIER-BRESSON COSÌ TATUO IN BIANCO E NERO”