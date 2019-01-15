FLASH - FRANCESCO RUSSO LASCIA LA TIM. IL DIRETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ASSUNTO DA DE PUYFONTAINE UN ANNO FA SARÀ SOSTITUITO DA ALESSANDRO PICARDI, FEDELE DI GUBITOSI E MARITO DELL'EX MINISTRO LORENZIN…

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