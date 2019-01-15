FLASH - FRANCESCO RUSSO LASCIA LA TIM. IL DIRETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ASSUNTO DA DE PUYFONTAINE UN ANNO FA SARÀ SOSTITUITO DA ALESSANDRO PICARDI, FEDELE DI GUBITOSI E MARITO DELL'EX MINISTRO LORENZIN…-
FLASH - FRANCESCO RUSSO LASCIA LA TIM. IL DIRETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ASSUNTO DA DE PUYFONTAINE UN ANNO FA SARÀ SOSTITUITO DA ALESSANDRO PICARDI, FEDELE DI GUBITOSI E MARITO DELL'EX MINISTRO LORENZIN…-
LA JACUZZI TORNA ITALIANA! ‘INVESTINDUSTRIAL’ DI ANDREA BONOMI (CHE HA IL CUORE IN ITALIA MA LA TESTA E IL PORTAFOGLI A LONDRA) ACQUISTA LA SOCIETA’ CHE PRODUCE VASCHE IDROMASSAGGIO DA UNA CORDATA DI FONDI USA – IL MARCHIO PUO’ CONTARE SU UN GIRO D’AFFARI DI 500 MILIONI DI DOLLARI...
LE CHIACCHIERE E I NUMERI - IL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI - SPRECHI A RAFFICA E INVESTIMENTI RIDOTTI AL LUMICINO - NEI PRIMI 10 MESI DEL 2018 SONO CRESCIUTE LE SPESE CORRENTI E SONO CROLLATE QUELLE IN CONTO CAPITALE - LE GRANDI OPERE? HANNO VINTO I CINQUE STELLE: USCITE DIMINUITE DI 8 MILIARDI RISPETTO AL 2017...
LA FCA COSTA CARA - MANLEY: ''CON L'ECOTASSA DOVREMO ADEGUARE IL PIANO DI INVESTIMENTI IN ITALIA''. E I SINDACATI TEMONO CHE I 5 MILIARDI PREVENTIVATI VENGANO RIDOTTI. BENTIVOGLI: ''IL GOVERNO CON L'ECOTASSA NON RISOLVE I PROBLEMI AMBIENTALI, MA FAVORISCE SOLO I PRODUTTORI ESTERI, ALTRO CHE SOVRANISMO''
TIME AFTER TIM - VINCE LA MAGGIORANZA DI ELLIOTT: ASSEMBLEA UNICA IL 29 MARZO, NIENTE ANTICIPAZIONE A FEBBRAIO. E PER I FRANCESI DI VIVENDI SARÀ PIÙ DIFFICILE FAR PASSARE LA REVOCA DEI CONSIGLIERI DI AMMINITRAZIONE. TANTO PIÙ CHE NEL FRATTEMPO IL NUOVO AD GUBITOSI AVRÀ PRONTO UN PIANO DA PROPORRE AL MERCATO - IL FONDO AMERICANO CERCA COMUNQUE LA PACE CON BOLLORE', E CDP E I PICCOLI AZIONISTI...
ESSELUNGA, SCATTA IL PIANO B: GIULIANA E MARINA CAPROTTI PUNTANO AL 100% DELLE AZIONI - TRAMONTA L'IPOTESI DI QUOTAZIONE, CHE SERVIVA PER ''LIQUIDARE'' LE QUOTE DEGLI ALTRI FIGLI DEL FONDATORE BERNARDO, VIOLETTA E GIUSEPPE. ORA IL LORO 30% POTREBBE ESSERE ACQUISTATO DALLE DUE AZIONISTE DI MAGGIORANZA, ANCHE CON RICORSO AL DEBITO. ORA TOCCA AI PERITI