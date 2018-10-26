FLASH! NESSUN DOWNGRADE: S&P CAMBIA SOLO L'OUTLOOK SULL'ITALIA, CHE DIVENTA ''NEGATIVO'', IL PRELUDIO ALL'ABBASSAMENTO DEL RATINGAL PROSSIMO AGGIORNAMENTO -
FLASH! NESSUN DOWNGRADE: S&P CAMBIA SOLO L'OUTLOOK SULL'ITALIA, CHE DIVENTA ''NEGATIVO'', IL PRELUDIO ALL'ABBASSAMENTO DEL RATINGAL PROSSIMO AGGIORNAMENTO -
SIETE PRONTI PER UN'ALTRA INVASIONE FRANCESE NEGLI AFFARI ITALIANI? IN STMICROELECTRONICS DUE MANAGER D'OLTRALPE HANNO SOSTITUITO DUE ITALIANI. E ORA I SENATORI GRILLINI PRESENTANO UN'INTERROGAZIONE URGENTE AL MINISTRO TRIA AFFINCHÉ SPIEGHI QUESTO ENNESIMO SCIPPO DOPO QUELLO DEI CANTIERI STX
IN DIRETTA DAL FUNERALE BENETTON: DUOMO GREMITO, ISTITUZIONI LOCALI AL COMPLETO (ZAIA E SINDACO DI TREVISO), ISTITUZIONI NAZIONALI ASSENTI - CERCHIAI È VISIBILMENTE PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA FAMIGLIA, SEDUTO TRA LORO. CASTELLUCCI ACCANTO A FLORENTINO PEREZ (REAL MADRID) CON CUI STA CHIUDENDO L'OPERAZIONE ABERTIS. NELLE PRIME FILE: CALTAGIRONE, DORIS, MORETTI POLEGATO, MARCHI, TRONCHETTI, BRIATORE…
TREVISO A CATTIVO GIOCO – LA CITTÀ VENETA BLINDATA PER IL FUNERALE DI GILBERTO BENETTON. SERVIZIO D’ORDINE IMPONENTE PER I TROPPI INSULTI E MINACCE SUL WEB ALLA FAMIGLIA VENETA. LA DIGOS INDAGA SUGLI HATER – L’IMPERO PER ORA RIMANE NELLE MANI DI LUCIANO. CHE HA 83 ANNI E SI ERA PRESO UN ANNO SABBATICO…
ULTIMI FUOCHI, ULTIMI DRAGHI - ALLA VIGILIA DELLA FINE DEL ''QUANTITATIVE EASING'' (E DEL SUO MANDATO), IL PRESIDENTE BCE FA CAPIRE CHE ORA L'ITALIA SE LA DEVE CAVARE DA SOLA: ''LO SPREAD TRA ITALIA E GRECIA È CALATO'', PERCHÉ SENZA IL SUO OMBRELLONE ORMAI È IL MERCATO A DETTARE IL RISCHIO PAESE - ''È CHIARO CHE LE BANCHE ITALIANE SARANNO IMPATTATE DALL'AUMENTO DEI RENDIMENTI BTP. MA SONO CONVINTO CHE SI TROVERÀ UN'INTESA SULLA MANOVRA''
CALTA CANTA IN GENERALI - DEL VECCHIO E CALTAGIRONE BLINDANO IL CONTROLLO SULLE ASSICURAZIONI. CHE, BUONA NOTIZIA, SONO SFUGGITE AL DOWNGRADE DI MOODY'S NONOSTANTE LA REGOLA CHE FA SEGUIRE ALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE IL RATING DEL LORO PAESE. MA QUESTO PERCHÉ, CATTIVA NOTIZIA, ORMAI HA MOLTE ATTIVITÀ ALL'ESTERO E DUNQUE NON SAREBBE SPACCIATA IN CASO DI DEFAULT ITALIANO