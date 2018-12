17 dic 2018 18:09

HA FATTO UNA BRUTTA ''VINE'' - TROVATO MORTO A 34 ANNI IL FONDATORE DI VINE E HQ TRIVIA, COLIN KROLL: PER LA POLIZIA DI NEW YORK SI TRATTEREBBE DI UN'OVERDOSE DA COCAINA ED EROINA - DOPO AVER VENDUTO A TWITTER IL SOCIAL DEI MINI-VIDEO DA 6 SECONDI (NEL FRATTEMPO CHIUSO) FU LICENZIATO IN SEGUITO AD ACCUSE DI COMPORTAMENTI MOLESTI. POI FONDÒ L'APP DI QUIZ CHE È ARRIVATA A 100 MLN DI VALUTAZIONE, E ORA…