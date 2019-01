MA CHI L’HA MAI VISTA… - DAL 27 GENNAIO NON SI STAMPA PIÙ LA BANCONOTA DA 500 EURO - LA SCELTA DELLA BCE PER LIMITARE L'USO ILLEGALE: QUELLE GIÀ IN CIRCOLAZIONE SONO POCO PIU’ DI 520 MILIONI, VALGONO OLTRE 260 MILIARDI E CONTINUERANNO AD ESSERE UTILIZZABILI...