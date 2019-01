LA JACUZZI TORNA ITALIANA! ‘INVESTINDUSTRIAL’ DI ANDREA BONOMI (CHE HA IL CUORE IN ITALIA MA LA TESTA E IL PORTAFOGLI A LONDRA) ACQUISTA LA SOCIETA’ CHE PRODUCE VASCHE IDROMASSAGGIO DA UNA CORDATA DI FONDI USA – IL MARCHIO PUO’ CONTARE SU UN GIRO D’AFFARI DI 500 MILIONI DI DOLLARI...

Antonio Spampinato per “Libero quotidiano”

jacuzzi

Jacuzzi, uno dei marchi più iconici nel panorama dei prodotti per il bagno e per il benessere, torna a parlare italiano. La società che produce vasche idromassaggio è stata fondata nel 1956 da una famiglia italiana emigrata negli Stati Uniti. E oggi, che è leader nel mercato europeo delle spa e co-leader in quello americano, è stata acquistata - la controllante si chiama Jupiter Holding I Corp - da Investindustrial di Andrea Bonomi, rilevandola da una cordata di fondi statunitensi affiliati ad Apollo Global Management, Ares Management Corporation e Clearlake Capital Group.

Oltre all' idioma e al passaporto del fondatore, il fondo di Bonomi ha il cuore in Italia, visto che molti suoi investimenti riguardano società del Belpaese, ma la testa e il portafogli a Londra, oltre a uffici in Usa, Cina, Spagna e Lussemburgo.

Ma la grande finanza ha le sue regole e fino a quando lo Stivale non cambierà registro su burocrazia e pressione fiscale non si può fare altro che accontentarsi di una proprietà (e un po' di capitale) che parla giusto la nostra lingua.

bonomi

LA PRODUZIONE E non è comunque cosa da poco. Jacuzzi Brands infatti, che può contare su un fatturato di 500 milioni di dollari, ha otto stabilimenti in Nord America ed Europa, tra cui uno a Valvasone Arzene, in provincia di Pordenone, sede della principale unità produttiva del Vecchio continente. E visto che Investindustrial ha intenzione di investire dei bei soldi nell' ulteriore sviluppo del marchio per rafforzare la presenza dove già è leader e conquistare nuovi mercati, qualcosa arriverà anche da noi.

La stessa Investindustrial ha inoltre invitato Nottingham Spirk, realtà statunitense specializzata nel design di prodotto e nell' innovazione, a co-investire nel progetto in qualità di azionista di minoranza.

Questo porterebbe al lancio di prodotti iconici che rafforzerebbe ulteriormente la leadership del marchio.

jacuzzi

«Vediamo un notevole potenziale di crescita e lavoreremo a stretto contatto con il management per espandere l' azienda sui mercati internazionali e tramite l' innovazione del prodotto», ha commentato il presidente dell' industrial advisory board Andrea Bonomi, dando il benvenuto nel gruppo alla nuova società. «È un' azienda di tradizione italiana, un marchio apprezzato in tutto il mondo ed ha un forte management team. Siamo pertanto entusiasti di poter contribuire alla prossima fase di sviluppo di Jacuzzi Brands», sottolinea quindi l' imprenditore. Oltre al marchio più noto a livello planetario nel settore delle spa e dell' idroterapia, Jacuzzi Brands possiede anche Sundance, Dimension One Spas, Hydropool, Thermo Spas e BathWraps.

L' ACQUIRENTE Investindustrial si presenta come gruppo leader europeo di società indipendenti di investimento, holding e di consulenza con 6,8 miliardi di euro di capitale raccolto, che offre «soluzioni commerciali e capitale a imprese di media dimensione».

jacuzzi

Tra gli investimenti guidati da Bonomi si ricordano BancoBpm, Snaitech, Sirti, Valtur, Coin, Gardaland, l' editore spagnolo Recoletos, i gioielli Stroili, i vini Ruffino e soprattutto la Ducati, venduta poi con profitto al gruppo Audi-Volkswagen.

sesso in jacuzzi 2 jacuzzi improvvisata jacuzzi del solandge jacuzzi profondo rosso natale in jacuzzi jacuzzi jacuzzi la jacuzzi nera di marilyn monroe jacuzzi