E L'ITALIA ENTRÒ IN RECESSIONE? - LA DOCCIA FREDDA DA BANKITALIA: L'ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018 POTREBBE AVERE IL SEGNO MENO. E PER IL 2019 LA CRESCITA SI ATTESTERÀ SULLO 0,6%, NON L'1% SPERATO DAL GOVERNO - NEL TERZO TRIMESTRE IL PIL AVEVA SEGNATO UNO 0%. ''PROSEGUE IN ITALIA LA DEBOLEZZA DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA''