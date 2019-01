17 gen 2019 09:31

LE MANOVRE DELLA GERMANIA PER PRENDERSI LA BCE - IL GOVERNO TEDESCO STA SPINGENDO PERCHÉ IL GOVERNATORE DELLA BUNDESBANK JENS WEIDMANN, RESTI AL SUO POSTO, RINNOVANDONE IL MANDATO, CHE SCADE AD APRILE, PER ALTRI OTTO ANNI - CONSERVANDO LA POLTRONA, WEIDMANN RESTEREBBE IN CORSA PER LA PRESIDENZA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA…