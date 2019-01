VOLANO SCHIAFFONI IN TIM - IL CDA: ''GENISH LICENZIATO PERCHÉ HA NASCOSTO I CONTI. NON HA AGGIORNATO LE PREVISIONI PER IL 2018, PUR SAPENDO CHE NON AVREBBE MAI RAGGIUNTO I TARGET, E SI È OPPOSTO ALLA MAXI SVALUTAZIONE DA 2 MILIARDI CHE SI È POI RESA NECESSARIA''. LUI MINACCIA DI FARE CAUSA - VIVENDI: ''SOLO VANTAGGI PER ELLIOTT'' - PICARDI A CAPO DEI PUBLIC AFFAIRS