16 gen 2019 11:57

ORCA CHE ORCEL! - SALTA CLAMOROSAMENTE LA NOMINA DEL BANCHIERE ITALIANO ALLA GUIDA DEL SANTANDER, ANNUNCIATO A SETTEMBRE. IL MOTIVO? COSTA TROPPO! - ANA BOTIN NON VUOLE SOSTENERE ''IL COSTO DAVVERO SIGNIFICATIVO PER ASSUMERE UN SINGOLO INDIVIDUO''. SECONDO I MEDIA SPAGNOLI SI TRATTA DI 50 MILIONI IN PIÙ RISPETTO ALLO STIPENDIO DELL'ATTUALE AD, OVVERO LA SOMMA CUI HA RINUNCIATO LASCIANDO UBS. DOVE ORA FORSE È TROPPO TARDI RIENTRARE…